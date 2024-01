Andebol: Cabo Verde vai às meias-finais da CAN e garante presença no Mundial

A selecção nacional de andebol sénior masculina venceu hoje a congénere de Marrocos por 31-22 e já está nas meias-finais do 26º Campeonato Africano das Nações que decorre no Egipto.

Este triunfo, em jogo referente aos quartos-de-final, qualificou Cabo Verde directamente para o Campeonato do Mundo, a disputar-se no próximo ano na Croácia, Dinamarca e Noruega.

De referir que os quatro semifinalistas do Campeonato Africano qualificam-se automaticamente para o Mundial.

O jogo que ditou essa dupla façanha, pautou-se pelo equilíbrio com Cabo Verde a terminar a primeira parte a vencer por 13 -10, mas esteve quase sempre em desvantagem no marcador nos primeiros 30 minutos.

Na etapa complementar, a selecção nacional foi mais forte e dilatou a vantagem, vencendo a partida por uma diferença de nove pontos (31-22) e com Paulo Moreno a ser considerado ” Man of Match” (Homem do Jogo).

Esta é a terceira vitória de Cabo Verde sobre o Marrocos em quatro jogos disputados entre as duas selecções.

Nas meias-finais, Cabo Verde, selecção vice-campeão da África, espera o vencedor do confronto entre a Argélia e a República Democrática do Congo (RD Congo).

Os Tubarões Azuis, nome por que é conhecida as selecções de Cabo Verde, depois de vencer do Grupo A com pleno de vitórias nos três jogos disputados na primeira fase, sendo com a Ruanda (52-27), Zâmbia (45-23) e RD Congo (29-22).

Jogos das quartas-de-finais:

Cabo Verde 31 x Marrocos 22, Argélia x RD Congo, Egipto x Angola e Tunísia x Guiné- Conacri.