Andebol: Cabo Verde joga terça-feira com Marrocos o acesso às meias-finais da CAN

A selecção nacional de andebol sénior masculina, vice-campeã de África, joga na tarde de terça-feira, 22, com Marrocos o acesso às meias-finais do 26º Campeonato Africano das Nações que decorre no Egipto.

Vencedora do Grupo A com pleno de vitórias nos três jogos disputados na primeira fase, frente a Ruanda (52-27), Zâmbia (45-23) e RD Congo (29-22), os Tubarões Azuis, nome por que é conhecida as selecções de Cabo Verde, enfrentam Marrocos, na qualidade do segundo classificado da Poule C.

Neste embate das quartas-de-final estão em jogo não só a qualificação à semifinal, mas também a qualificação directa ao Campeonato do Mundo, pelo que em caso de vitória Cabo Verde volta a qualificar-se para o Mundial da modalidade.

Selecções apuradas à segunda fase:

Grupo A (Cabo Verde e R D Congo), Grupo B (Egipto e Guiné-Conacri), Grupo C (Argélia e Marrocos) e Grupo D (Tunísia e Angola).

As quatro selecções vencedoras de cada um dos grupos somam por vitórias os três jogos realizados, sendo que Cabo Verde detém a maior diferença entre golos marcados e sofridos, +64, seguida da Tunísia (+61), do Egipto (campeão de África em título, com um saldo positivo de +52) e Argélia (+26).

Jogos das quartas-de finais:

Cabo Verde x Marrocos, Argélia x RD Congo, Egipto x Angola e Tunísia x Guiné- Conacri.