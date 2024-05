Selecção de andebol feminina vai ao Campeonato Africano na RD Congo

A selecção de Cabo Verde de andebol sénior feminina vai representar o país no Campeonato Africano da modalidade que se realiza em Outubro/Novembro deste ano na República Democrática do Congo.

A direcção da Federação Cabo-verdiana de Andebol pretende contar com a continuidade da treinadora portuguesa Ana Seabra, no comando da equipa técnica, mas, segundo o presidente federativo, Tony Teixeira, a presença da treinadora lusa está a depender de um possível castigo anunciado de quatro a cinco jogos à técnica, ainda que verbalmente.

Para a federação nacional da modalidade faz todo o sentido a selecção feminina continuar a contar com os trabalhos de Ana Seabra, já que esta técnica vem trabalhando com as jogadoras pelo que detém o conhecimento da maioria das atletas.

Para esta que vai ser a terceira participação da selecção sénior feminina consecutiva no Campeonato Africano das Nações Ana Seabra vai ser coadjuvada por uma treinadora residente.