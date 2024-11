Andebol/CAN2024: Selecção feminina perde no jogo estreia frente a Argélia

A selecção cabo-verdiana de andebol feminina perdeu hoje (16-20) no jogo estreia frente à congénere da Argélia, na partida a contar para o Grupo A do Campeonato Africano das Nações (CAN), que decorre na RD Congo.

“Apesar do resultado, as nossas atletas mostraram garra e determinação, representando Cabo Verde com muita coragem. Seguimos unidos e focados nos próximos desafios”, anuncia a Federação Cabo-verdiana de Andebol na sua página na rede social. De acordo com o calendário avançado pela Federação Cabo-verdiana de Andebol, a seleção cabo-verdiana volta a jogar amanhã, quinta-feira, 28, diante do Senegal, e no dia 30 defronta o Quénia. A 01 de Dezembro, Cabo Verde defronta o Congo e termina a fase de grupo a 03 do próximo mês frente ao Egipto. O Grupo B é constituído pelas seleções Guiné-Conacri, Camarões, Angola, Tunísia, RD Congo e Ruanda.

