Africa do Sul elimina Marrocos e é adversária de Cabo Verde nos quartos-de-final do CAN

A selecção da África do Sul, campeã da África em 1996, é a adversária de Cabo Verde nos quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações, que decorre na Costa do Marfim.

Para isto, os sul-africanos venceram Marrocos por 2-0, em partida dos oitavos-de-final realizada no Estádio Laurent Pokou, na cidade de San Pedro, na Costa do Marfim.

O jogo entre Cabo Verde e África do Sul está agendado para o próximo sábado, 03 de Fevereiro, no Estádio Charles Konan Banny, em Yamoussoukro, e vai contar com a presença do Presidente da República, José Maria Neves.

Cabo Verde foi vencedor do grupo B com sete pontos, seguido do Egipto com três pontos, os faraós acompanham Cabo Verde na próxima fase, enquanto Gana e Moçambique com dois cada, ficaram pelo caminho.

Nos oitavos-de-final, os “Tubarões Azuis” eliminaram a Mauritânia com golo apontado pelo capitão Ryan Mendes aos 88 minutos da partida.

Por seu lado, a Africa do Sul passou como segundo lugar do grupo E, com quatro pontos, atrás do Mali (cinco pontos), selecção que venceu hoje o Burkina Faso por 2-1, e tem encontro marcado com os anfitriões, a Costa do Marfim, nos quartos-de-final.

No confronto directo com os ” Bafana Bafana”, como é conhecida a selecção sul-africana, Cabo Verde parte em vantagem, com duas vitorias (1-2 e 2-1) e um empate (0-0), este no CAN’2013, realizado na África do Sul.

Os dois últimos embates aconteceram em 2017 e foram de qualificação africana para o Mundial 2018, que acontecera no Brasil e vencida pela Alemanha.

Confrontos dos quartos-de-final”

Sexta-feira,02: Nigéria – Angola (16:00) e RD Congo – Guiné-Conacri (19:00)

Sábado,03: Mali – Costa do Marfim (16:00) e Cabo Verde – África do Sul ( 19:00)