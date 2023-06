Cabo Verde sobe seis posições no ‘ranking’ da FIFA

A selecção cabo-verdiana de futebol subiu seis posições no “ranking” da FIFA, actualizado hoje e passa a ocupar o 66º posto a nível mundial, com 1.354,65 pontos e o 13º em África.

Os “Tubarões Azuis, nome pelo que é conhecida a selecção nacional, passaram de 71.ª para 66.ª posição.

Para esta subida de posição no “ranking” contribuíram as duas vitórias do combinado cabo-verdiano, frente ao Etswani e ao Burkina Faso, que deram a qualificação para o CAN’2023, a disputar-se em Janeiro do próximo ano na Costa do Marfim.

Cabo Verde continua a ser a terceira selecção da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) melhor classificada, suplantado pelo Brasil e por Portugal, mantém-se posicionada à frente da Guiné Equatorial (91º), Guiné Bissau (111º), Angola (114º), Moçambique (117º), São Tomé e Príncipe (187º) e Timor Leste (195º).

A liderança do ‘ranking’ da FIFA continua a ser da Argentina, seguida pela França e Brasil, que formam o “Top 3”.

Top-10:

1- Argentina

2- França

3- Brasil

4- Inglaterra

5- Bélgica

6- Croácia

7- Holanda

8- Itália

9- Portugal

10 – Espanha