“Queremos chegar às meias-finais e não temos medo de ninguém” – Bubista

O seleccionador nacional, Bubista, declarou hoje, em Abidjan, na Costa do Marfim, que o obectivo de Cabo Verde é chegar às meias-finais da CAN “sem medo de ninguém”.

A pretensão foi avançada em conferência de imprensa após o empate a dois golos com o Egipto, em jogo referente a terceira e última jornada da fase de grupos da competição.

“Não vamos nos disfarçar, o objetivo é claro, queremos chegar às semifinais desta competição. Estamos a mostrar ao mundo que têm de contar com Cabo Verde nesta competição, como uma das equipas com melhor desempenho”, apontou.

Cabo Verde, na qualidade da selecção vencedora do Grupo B, volta a jogar a 29 do corrente, desta feita para as oitavas-de-finais.

“Não importa quem seja o nosso adversário, não temos medo de ninguém e tudo faremos para atingir esse objetivo”, advertiu o seleccionador.

Cabo Verde venceu o Grupo B com sete pontos, seguido do Egipto com três pontos, que acompanha Cabo Verde na próxima fase, enquanto Gana e Moçambique, com dois pontos cada, ficaram pelo caminho.