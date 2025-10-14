Bubista dedica qualificação histórica ao povo cabo-verdiano e exalta união da selecção

O seleccionador nacional de futebol destacou hoje, após a vitória que garantiu a qualificação inédita de Cabo Verde ao Mundial 2026, o espírito de união e resiliência dos jogadores, dedicando o feito ao povo cabo-verdiano.

Após a vitória que selou a qualificação histórica de Cabo Verde para o Mundial 2026, o treinador Pedro Brito, mais conhecido por “Bubista”, mostrou-se satisfeito, descrevendo a conquista como um momento de “orgulho nacional e de recompensa por anos de dedicação e sacrifício”.

A análise do seleccionador reflectiu o equilíbrio entre a exigência técnica e a força emocional que caracterizaram a caminhada dos “Tubarões Azuis”.

Bubista considerou que a equipa demonstrou maturidade ao saber lidar com a pressão e paciência para concretizar o objectivo, numa campanha em que Cabo Verde não sofreu golos em casa.

O treinador destacou que o feito é resultado de um trabalho colectivo sólido, sustentado pela confiança mútua entre jogadores, equipa técnica e federação, sublinhando ainda que a conquista ultrapassa o campo desportivo, tornando-se um símbolo de orgulho e esperança para todos os cabo-verdianos.

Bubista fez questão de reconhecer o papel da diáspora e o espírito de solidariedade que uniu o país em torno da selecção.

Segundo o técnico, a ligação entre os jogadores e o povo foi determinante para alcançar o sucesso, reflectindo o sentimento de identidade nacional e a força da cabo-verdianidade.

O seleccionador voltou a reforçar o carácter inclusivo da equipa, composta por jogadores residentes e da diáspora, todos unidos pela mesma bandeira.

Para ele, a selecção é um retrato fiel do país, resiliente e orgulhosamente crioula.