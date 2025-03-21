Futebol/Mundial’2026: Bubista promete selecção confiante e organizada para jogo frente aos Camarões

O seleccionador nacional de futebol, Pedro Brito, conhecido como Bubista, disse hoje, na cidade da Praia, que a selecção cabo-verdiana vai entrar confiante e organizada no jogo de terça-feira, 09, frente aos Camarões.

Na véspera do jogo, a disputar-se no Estádio Nacional, na cidade da Praia, Bubista assegurou que o grupo “está motivado e mentalmente estável”, destacando que a equipa pretende fazer um jogo com “bastante organização, vontade de vencer e confiança”, apesar do poderio do adversário.

“Queremos ter uma equipa fresca fisicamente e preparada emocionalmente, porque será um jogo carregado de emoção. É importante manter calma e confiança. Durante esta qualificação já realizamos cinco jogos sem sofrer golos, o que mostra consistência defensiva”, sublinhou.

Sobre a adesão do público ao Estádio Nacional, o seleccionador destacou a satisfação por já se registar bilhetes esgotados, lembrando que parte da receita será destinada a apoiar famílias em São Vicente, por causa da intempérie de 11 de Agosto.

“É gratificante ver o povo a apoiar a selecção, tanto em casa como na diáspora. Este carinho é fundamental para os jogadores”, frisou.

Bubista reconheceu a experiência dos Camarões nestas andanças, mas disse acreditar que a selecção cabo-verdiana “está cada vez mais experiente” e preparada para responder ao desafio.

“Este é mais um jogo dentro da caminhada, não o ponto final. Ainda restam três partidas, e temos de encarar esta com união e solidariedade dentro do grupo”, declarou.

Com um histórico positivo frente aos Camarões em jogos disputados em casa, com vitórias em 2012 e 2021, o treinador acredita que a selecção pode voltar a vencer.

“Esse salto positivo dá-nos confiança para lutar por mais uma vitória”, rematou.

O jogo Cabo Verde - Camarões está agendado para terça-feira, 09, às 15:00, no Estádio Nacional.

Quando faltam três jornadas para o término da fase de grupo, Cabo Verde lidera com 16 pontos, seguido dos Camarões com 15, pelo que nada fica decidido no jogo de terça-feira quanto ao apuramento ao Mundial de 2026.

Cabo Verde vai ainda à Líbia fazer o jogo da nona jornada e termina a qualificação na recepção a Eswatini.