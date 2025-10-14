Lula da Silva felicita Cabo Verde pela histórica qualificação para o Mundial de Futebol

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitou esta segunda-feira o povo e a selecção de Cabo Verde pela histórica qualificação para o Campeonato do Mundo de Futebol, um feito inédito na história desportiva do arquipélago.

A mensagem foi publicada nas redes sociais do chefe de Estado brasileiro pouco depois da confirmação do apuramento dos Tubarões Azuis para o Mundial de 2026. “Acabamos de pousar em Cabo Verde, em escala para nosso retorno ao Brasil. E recebi uma notícia maravilhosa. Hoje a selecção de futebol do país se classificou, pela primeira vez na história, para a Copa do Mundo. Motivo de grande alegria para nosso país irmão de língua portuguesa. Parabéns à seleção e ao povo cabo-verdiano por essa conquista”, escreveu Lula.

Cabo Verde garantiu a sua primeira presença num Mundial de Futebol ao vencer por 3-0 a sua última partida da fase de apuramento africana, conquistando assim um lugar entre as 48 seleções que disputarão o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026.

O gesto de Lula da Silva foi também amplamente destacado pela imprensa brasileira, que sublinhou o simbolismo da mensagem no contexto das relações históricas, culturais e linguísticas entre o Brasil e Cabo Verde.