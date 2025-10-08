Edição 1245

Edição Impressa

Esta semana, na edição do Expresso das Ilhas, a manchete vai para a entrevista com Isidoro Gomes, Presidente do Conselho de Administração dos Correios de Cabo Verde.

“Se pensarmos pequenino nunca mais saímos da nossa pequenez”, defende o PCA dos Correios nesta entrevista.

De empresa tradicional a operador logístico e digital, os Correios de Cabo Verde estão a reinventar-se sob a liderança de Isidoro Gomes. Com um plano de negócios ambicioso e uma aposta forte em novas áreas, como o e-commerce e os serviços financeiros, a instituição quer afirmar-se como uma das cinco maiores do país.

Também em destaque está o perfil de Tatiana Mendes, um nome desconhecido para muitos, mas que tem vindo a ganhar expressão no mundo do mergulho em apneia.

Tatiana, que aos 24 anos não sabia nadar, tem hoje como record pessoal um mergulho de 56 metros em apneia e o mar, que em tempos lhe inspirava medo, é hoje o cenário da sua maior conquista. A transformação da sua relação com o oceano revela uma história de coragem, disciplina e reencontro com o próprio corpo.

Na Política o destaque vai, naturalmente, para a sessão parlamentar que começa hoje e prevê-se que, com as eleições de 2026, este seja um ano intenso. Num momento em que o hemiciclo se prepara para iniciar trabalhos, o presidente da Assembleia Nacional assegura que “não há falta de consenso” no Parlamento e aponta para as 80 leis aprovadas por unanimidade. Os impasses são atribuídos a “jogos partidários que falam mais alto”.

Destaque de capa, também, para o mais recente Africa’s Pulse do Banco Mundial e onde se defende que a África Subsariana “exige um novo modelo de crescimento ancorado nas médias e grandes empresas, que são motores essenciais da produtividade e da criação de emprego”. E é fundamental libertar os motores do crescimento do emprego.

Espaço ainda para o obituário de Per Tamm, ‘O Sueco que ajudou Cabo Verde a nascer com Saúde’.

Faleceu no passado domingo, dia 7 de Outubro, em Nice, França, aos 81 anos de idade, Per Adolf Folkson Tamm, médico e administrador sueco que dedicou parte essencial da sua vida ao povo de Cabo Verde. O seu nome ficará para sempre ligado ao Projecto Materno-Infantil e Planeamento Familiar (PMI-PF), lançado em 1977 com o apoio técnico e financeiro da organização Rädda Barnen / ASDI, e que marcou o início da consolidação da saúde materna, da nutrição infantil e da vacinação no país, logo após a independência.

Na Cultura o destaque vai para o lançamento do novo livro de Fátima Bettencourt.

“Humbertona: Minha Vida, o Tempo e o Modo”, é o livro da escritora cabo-verdiana, Fátima Bettencourt, a ser lançado a 14 de Outubro na Cidade da Praia, e dois dias depois, 16, em São Vicente. A escritora conta, nesta vibrante biografia de Humbertona, uma vida dedicada ao país, à arte e aos sonhos e esperanças da sua Nação.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Carta aberta aos presidentes dos clubes da associação desportiva e futebol de Santiago Sul’, escrito por Ronny Moreira; ‘Confiança Institucional, O Compromisso que Cabo Verde Precisa Renovar’ da autoria de Paulo Veiga; e ‘Contraindicações Ambientais do “Todo Betão e Alcatrão” na urbanização de arquipélagos e ilhas cidades’ escrito por José Fortes Lopes.

