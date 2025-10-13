Mundial 2026: Cabo Verde assiste hoje ao jogo mais importante da sua história

Cabo Verde vai parar hoje a partir das 15:00 para o jogo de futebol mais importante de sempre do país, uma vez que a selecção masculina pode qualificar-se, pela primeira vez, para um Mundial.

O governo concedeu tolerância de ponto, os bilhetes desapareceram pouco depois de terem sido postos à venda e espera-se lotação esgotada no Estádio Nacional, às portas da cidade da Praia, com capacidade para 15 mil pessoas.

Os 'Tubarões Azuis' chegam à 10.ª e última jornada da fase de qualificação africana como líderes do Grupo D, com 20 pontos, mais dois do que os Camarões, a selecção do continente com mais presenças em mundiais: oito.

Cabo Verde vai entrar em campo como favorito frente a Essuatíni, último classificado do grupo, sem vitórias e com apenas três empates.

Em caso de vitória, Cabo Verde garante o primeiro lugar (o único que dá acesso directo à fase final) e pode começar a preparar as malas para o Mundial2026, cujos jogos vão ser distribuídos pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Até um empate ou derrota poderá bastar aos 'Tubarões Azuis' para ficarem em primeiro, desde que os Camarões não ganhem - à mesma hora vão receber Angola, já afastada das contas da qualificação.

Em caso de igualdade pontual, o critério de desempate que se segue é a diferença entre golos marcados e sofridos ao longo das 10 jornadas de qualificação e, aí, os Camarões partem para a última jornada com vantagem (12) sobre Cabo Verde (5).

Ficar em segundo adiaria o sonho: é preciso ficar entre os quatro melhores segundos classificados para ter acesso a um play-off africano e, posteriormente, a repescagem intercontinental.

Mas ninguém parece pensar nesse cenário, dado o favoritismo de Cabo Verde frente a Essuatíni.