Mundial 2026: FCF e Fundo Soberano assinam acordo

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) e o Fundo Soberano de Garantia de Investimento Privado (FSGIP) rubricaram, sexta-feira, um protocolo de parceria para apoiar a preparação e participação da Selecção Nacional de Futebol no Campeonato Mundial’2026

O documento foi assinado pelo presidente da FCF, Mário Semedo, e pelo presidente do conselho de administração do Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado (FSGIP), João Fidalgo, na Cidade da Praia.

O acordo estabelece uma cooperação institucional e financeira entre as duas entidades, prevendo a disponibilização de um montante destinado a cobrir despesas logísticas e operacionais da Federação, num momento decisivo da campanha de qualificação dos “Tubarões Azuis”.

Após a assinatura, o presidente da FCF, Mário Semedo, manifestou satisfação pela celebração da parceria, sublinhando que o apoio chega num momento crucial para a selecção nacional.

“Como devem calcular, as despesas são enormes neste momento. Há que criar todas as condições para que possamos atingir o nosso objectivo, que é de nos qualificarmos para o Mundial de 2026”, afirmou.

Segundo o dirigente desportivo, pretende-se criar todas as condições necessárias para alcançar a qualificação, num momento em que todos os jogadores estão “ansiosos e expectantes”.

Por seu lado, o presidente do conselho de administração do FSGIP, João Fidalgo, explicou que a parceria com a FCF está alinhada com a missão do fundo, que é apoiar o desenvolvimento económico e social do país, promovendo investimentos sustentáveis e de impacto social.

“Investir no desporto é investir nas pessoas, é investir em talento e coesão social, e também na projecção de Cabo Verde em termos internacionais”, disse.

“Queremos que cada golo, cada vitória e cada conquista de Cabo Verde seja também reflexo numa economia robusta, confiante e credível para o país”, considerou Fidalgo.

O responsável acrescentou que o Fundo Soberano continuará a diversificar os investimentos, que actualmente abrangem sectores como turismo, energias renováveis e transportes, passando a incluir o desporto como um novo eixo estratégico.