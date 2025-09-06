​Mundial2026: Governo concede tolerância de ponto para jogo com Camarões

O Governo vai conceder tolerância de ponto na tarde de terça-feira para permitir aos funcionários públicos da ilha de Santiago acompanharem o jogo da selecção nacional de futebol frente aos Camarões, de qualificação para o Mundial 2026.

De acordo com resolução do Conselho de Ministros publicada na sexta-feira, o executivo considerou "que se trata de um jogo crucial e decisivo para a selecção cabo-verdiana e para todo o país", justificando a medida com a necessidade de "permitir que os cabo-verdianos residentes na ilha de Santiago tomem parte e apoiem no desafio contra a selecção dos Camarões".

A decisão abrange "funcionários e agentes do Estado, dos institutos públicos e das autarquias locais" a partir das 12:00, com excepção dos serviços "em que a presença se torne imperiosa", como as Forças Armadas, as polícias, os serviços de saúde, os estabelecimentos prisionais ou outros que funcionem em regime ininterrupto.

O jogo está marcado para as 15:00, no Estádio Nacional, na cidade da Praia.

O duelo entre Cabo Verde e Camarões, referente à 8.ª jornada, será decisivo para a liderança do Grupo D, quando faltam três rondas para o fim das eliminatórias.

Cabo Verde lidera o Grupo D da zona africana de qualificação, com 16 pontos, seguido dos Camarões (15), Líbia (11), Angola (sete), Maurícias (cinco) e Essuatíni (dois).

Os 54 países africanos foram divididos em nove grupos de seis seleções (de A a I), apurando-se diretamente os vencedores de cada grupo para o Mundial 2026.

Os quatro melhores segundos disputarão uma "final four" que decidirá a seleção africana que segue para a repescagem intercontinental, podendo elevar para dez o número de países do continente na competição, a realizar-se em simultâneo no Canadá, nos Estados Unidos e no México.