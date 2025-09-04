​Mundial2026: Bubista confiante para duelo com os Camarões

O selecionador nacional, Pedro Brito “Bubista”, afirma que Cabo Verde vai defrontar os Camarões, na terça-feira, dia 9, no Estádio Nacional, com a ambição de conquistar três pontos, mesmo com o desgaste físico e as dificuldades previstas no embate.

Em entrevista esta sexta-feira à Inforpress, Bubista explicou que, após a vitória sobre as Maurícias por 0-2, a equipa chega a este jogo “cansada” devido às viagens e à intensidade da última partida, mas sublinhou que o grupo está motivado para procurar um bom resultado.

“Os princípios são os mesmos: queremos ganhar o jogo. Sabemos da dificuldade do adversário e também que a equipa está bastante cansada, tendo em conta as viagens e o jogo. Mas vamos procurar descansar a equipa e ter uma boa performance para jogar pelos três pontos”, afirmou.

Sobre a preparação, o técnico adiantou que os treinos estão a arrancar e que o plano inclui sessões nos próximos três dias, com dois treinos no sábado, outro no domingo e mais um na segunda-feira.

“Temos três dias para preparar o jogo, um a mais em relação ao que tivemos no último, por causa das viagens. A ideia é sempre dar o máximo descanso à equipa, mantê-la descontraída e depois estar focada no jogo”, acrescentou.

Questionado sobre a situação dos jogadores lesionados, Bubista revelou que alguns ainda não estão em condições de jogar.

“Ainda temos alguns jogadores que estão lesionados, nem sequer vão treinar hoje. Vamos ver no decorrer do dia se conseguirão dar o seu contributo à equipa”, disse, garantindo, no entanto, que “independentemente de quem estiver em campo, todos darão o máximo para procurar os três pontos”.

O selecionador deixou também uma mensagem aos adeptos, recordando que a qualificação começou há três anos e que o grupo está agora a um mês do seu término.

“Sabemos das pessoas que costumam sempre ir ao estádio, mas também da dificuldade de outras em estarem presentes, porque os jogos têm sido a meio da semana. A nossa obrigação é dar o nosso máximo e tentar dar alegria às pessoas que não conseguem estar no estádio. Quem tiver possibilidade de ir, estaremos de braços abertos para receber a ajuda e procurar vencer os Camarões”, apelou.

O treinador da seleção cabo-verdiana confirmou ainda que parte da receita da bilheteira será destinada a apoiar a população de São Vicente, que enfrenta momentos difíceis.

“É mais um incentivo para que as pessoas que tiverem possibilidade de ir ao estádio o façam. Porque qualquer um pode estar nessa situação a qualquer momento. Vamos fazer a nossa parte e esperamos que os adeptos façam também a deles, para ajudar a equipa, mas sobretudo o povo de São Vicente”, concluiu.

O jogo entre Cabo Verde e os Camarões, a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2026, está agendado para terça-feira, dia 9, às 15h00, no Estádio Nacional.