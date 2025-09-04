Futebol/ Mundial'2026: Cabo Verde e Camarões disputam hoje liderança do Grupo D

A selecção nacional de futebol defronta hoje, às 15:00, no Estádio Nacional, os Camarões, em jogo da 8.ª jornada do Grupo D de qualificação para o Mundial'2026, jogo que pode ser determinante nas contas do apuramento.

Os Tubarões Azuis, nome pelo qual é conhecida a selecção de Cabo Verde, lideram o grupo com 16 pontos em sete jogos, seguidos de muito perto pelos Camarões, com 15 pontos.

A Líbia, que na segunda-feira, 08, venceu a Etswatini por 2-0, ocupa a terceira posição com 14 pontos, resultado que apimenta ainda mais jogo entre Cabo Verde e Camarões.

Angola com sete pontos defronta as Maurícias (cinco pontos) hoje, às 18:00, no Estádio 01 de Novembro, em Luanda.

Em caso de vitória, Cabo Verde reforça a liderança e fica a um passo de garantir, pela primeira vez, a presença numa fase final de um Campeonato do Mundo de futebol.

Um empate mantém a seleção nacional no topo da tabela, enquanto uma derrota entregaria a liderança aos Camarões.

Na antevisão do encontro, o selecionador nacional, Pedro Brito, também conhecido como Bubista, afirmou que Cabo Verde vai entrar “confiante e organizado” diante dos Camarões.

“Queremos ter uma equipa fresca fisicamente e preparada emocionalmente, porque será um jogo carregado de emoção. É importante manter calma e confiança. Durante esta qualificação já realizamos cinco jogos sem sofrer golos, o que mostra consistência defensiva”, destacou.

Sobre a adesão do público, Bubista mostrou-se satisfeito com os bilhetes esgotados para o Estádio Nacional, lembrando que parte da receita será destinada a apoiar famílias afetadas pela intempérie de 11 de Agosto, em São Vicente.

“É gratificante ver o povo a apoiar a seleção, tanto em casa como na diáspora. Este carinho é fundamental para os jogadores”, sublinhou.

Apesar de reconhecer a experiência dos Camarões, o selecionador acredita que Cabo Verde está “cada vez mais experiente” e preparado para responder ao desafio.

“Este é mais um jogo dentro da caminhada, não o ponto final. Ainda restam três partidas, e temos de encarar esta com união e solidariedade dentro do grupo”, frisou.

Com um histórico positivo em casa frente aos Camarões, com vitórias em 2012 e 2021, Bubista garante que os Tubarões Azuis partem confiantes para tentar novo triunfo.

Quando faltam três jornadas para o término da fase de grupo, Cabo Verde lidera com 16 pontos, seguido dos Camarões com 15, pelo que nada fica decidido no jogo de terça-feira quanto ao apuramento ao Mundial de 2026.

Cabo Verde vai ainda à Líbia fazer o jogo da nona jornada e termina a qualificação na recepção a Eswatini.

Os 54 países africanos foram divididos em nove grupos de seis selecções (A a I) e os vencedores de cada grupo apuram-se directamente para o Mundial´2026.

Os quatro melhores segundos disputarão uma “final-four” que decidirá a equipa a representar África numa repescagem intercontinental, podendo elevar para dez o número de países africanos na competição, a realizar-se em simultâneo em três países: Canadá, Estados Unidos da América e México.