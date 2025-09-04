Cabo Verde vence Maurícias e afina estratégia para duelo decisivo com os Camarões

A seleção de Cabo Verde derrotou esta tarde as Ilhas Maurícias por 2-0, em jogo disputado naquele país da África Oriental. Mais do que os três pontos conquistados, a partida serviu como um importante ensaio para o confronto com os Camarões, marcado para 9 de setembro, no Estádio Nacional, na Praia, encontro considerado determinante na luta pelo apuramento para o Mundial 2026, que será organizado pelo México, Canadá e Estados Unidos.

Os “Tubarões Azuis” entraram em campo a assumir o controlo do jogo e, logo aos 18 minutos, Dailon Rocha esteve perto de inaugurar o marcador, mas desperdiçou uma clara oportunidade de golo. Pouco depois, aos 22 minutos, Jovane Cabral abriu o ativo com um remate rasteiro, aproveitando uma falha clamorosa do guarda-redes mauriciano.

Na segunda parte, Cabo Verde continuou a dominar e acabou por ampliar a vantagem aos 70 minutos. Num lance de bola parada, Jamiro Monteiro cruzou com precisão e Diney Borges, de cabeça, fez o segundo golo que fixou o resultado final em 2-0.

Com esta vitória, a seleção orientada por Pedro Brito “Bubista” reforça a confiança antes do embate frente aos Camarões, adversário direto na corrida ao passaporte para o Mundial.

O resultado de hoje mantém Cabo Verde na primeira posição do Grupo D com 16 pontos.