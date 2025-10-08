Cabo Verde empata na Líbia e decide vaga no Mundial frente ao Essuatíni

O sonho do Mundial teve mais um capítulo de drama e emoção. Em Tripoli, a selecção nacional empatou a três golos diante da Líbia, num jogo cheio de reviravoltas, golos inesperados e momentos de pura tensão até ao último segundo. O resultado adia a decisão do apuramento para o Mundial de 2026, que ficará agora nas mãos dos Tubarões Azuis no derradeiro encontro frente ao Essuatíni, no Estádio Nacional, na Praia.

O início não podia ter sido mais amargo para os Tubarões Azuis. Logo aos 40 segundos, Roberto “Pico” Lopes desviou inadvertidamente para a própria baliza, num lance infeliz que colocou a Líbia em vantagem. Cabo Verde demorou a reencontrar-se, mas aos 30 minutos, Telmo Arcanjo restabeleceu a igualdade com um remate certeiro que devolveu a esperança à equipa orientada por Bubista.

A festa durou pouco. Aos 42 minutos, Ezoo El Mariamy devolveu a vantagem à Líbia, num remate que castigou a desatenção defensiva dos visitantes. Ao intervalo, a Líbia vencia por 2-1 e deixava a luta pelo apuramento em suspenso.

No reatamento, o seleccionador cabo-verdiano mexeu de imediato na equipa, lançando Ryan Mendes para o lugar de Heriberto Tavares, numa tentativa de dar mais profundidade ao ataque. Mas seria a Líbia a marcar novamente: aos 58 minutos, Al Shalwi assinou um golaço de livre directo, fazendo o 3-1 e deixando o público local em êxtase.

A resposta cabo-verdiana, contudo, foi digna de uma equipa com alma. Bubista arriscou tudo e fez uma dupla substituição aos 64 minutos, lançando Sidny Lopes Cabral e Nuno da Costa. As alterações surtiram efeito: aos 76 minutos, um lance caricato reduziu a diferença para 3-2, quando o guarda-redes líbio Al Wuheeshi deixou passar a bola entre as pernas após um remate aparentemente inofensivo de Sidny Cabral.

O empate chegou apenas seis minutos depois, aos 82, por intermédio de Willy Semedo, que aproveitou uma série de hesitações na defesa líbia para fazer o 3-3.

O final foi electrizante: aos 90+2, a Líbia salvou um golo certo em cima da linha, travando um remate de Willy Semedo que parecia destinado ao fundo da baliza. E já nos descontos, Nuno da Costa teve o 4-3 nos pés, mas o guarda-redes defendeu no um para um.



Aos 90+6, Jamiro Monteiro ainda marcou, mas o árbitro anulou o lance por fora de jogo.

Tudo será decidido na última jornada, quando Cabo Verde receber o Essuatíni na Praia. Uma vitória garante a primeira presença dos Tubarões Azuis num Campeonato do Mundo. A emoção promete ser total no Estádio Nacional, onde um país inteiro voltará a sonhar com o maior palco do futebol mundial.

Classificação actualizada do Grupo D: