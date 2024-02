Qualificação Afrobasket’2025: Cabo Verde e Líbia disputam a liderança do grupo B

A selecção nacional de basquetebol masculina disputa hoje, às 18:00, com a congénere da Líbia a liderança do Grupo B, em jogo da segunda jornada, da primeira janela do Afrobasket’2025, que decorre na Tunísia.

Cabo Verde venceu esta sexta-feira o Uganda por 78-73, no jogo de estreia, e soma dois pontos, os mesmos que a Líbia que venceu a Nigéria, também em jogo da primeira jornada, por 89-82. Os combinados da Nigéria e do Uganda, que têm um ponto cada, jogam, também hoje, às 09:00, no Salle Mohamed Mzalli, na Tunísia. Cabo Verde termina esta janela de qualificação no domingo, 25, no embate que o opõe à Nigéria, às 18:00. João “Betinho” Gomes, Victor Andrade, Sheine da Rosa, Michel Mendes, Anim Delgado, Hugo Pereira, Marcos Silva, Anderson Correia, Patrick Lima, Amarilson Lopes, Joel Almeida e Patrick Spencer são os 12 basquetebolistas disponíveis para esta janela de qualificação ao CAN’2025 A qualificação do AfroBasket 2025 será disputada de Fevereiro a Novembro de 2024, para determinar as 16 nações que se classificarão para o FIBA AfroBasket 2025.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.