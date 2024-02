Afrobasket’2025: Cabo Verde vence Nigéria e termina primeira janela de qualificação só com vitórias

A selecção nacional de basquetebol venceu hoje a sua congénere da Nigéria por 78-62 e terminou só com vitórias a primeira janela de qualificação para o Afrobasket’2025.

Cabo Verde termina assim na liderança do Grupo B com seis pontos, seguido da Líbia (cinco pontos), Uganda (quatro pontos) e Nigéria com três pontos.

Em relação ao triunfo sobre os nigerianos, a selecção nacional perdeu o primeiro quarto (16-24) mas venceu os restantes por 23-09, 22-18 e 18 -11. Ao intervalo Cabo Verde vencia por 39 -33.

Patrick Lima foi melhor jogador de Cabo Verde na partida com 15 pontos, sete ressaltos, duas assistências e dois roubos de bola.

De referir que no jogo de estreia, realizado na sexta-feira, 23, referente à primeira jornada, Cabo Verde venceu a Uganda por 78-73 e no sábado, 24, para segunda jornada, derrotou a Líbia (72 -68).

A qualificação do Afrobasket’2025 volta a acontecer em Novembro e Fevereiro do próximo ano para determinar as 16 nações da fase final.

João “Betinho” Gomes, Victor Andrade, Sheine da Rosa, Michel Mendes, Anim Delgado, Hugo Pereira, Marcos Silva, Anderson Correia, Patrick Lima, Amarilson Lopes, Joel Almeida e Patrick Spencer foram os basquetebolistas que participaram nesta janela de qualificação.