Qualificação Afrobasket’2025: Cabo Verde vence Líbia e assume liderança do grupo B

A Selecção Nacional de Basquetebol venceu a Líbia por 72-68, em Monastir, Tunísia, e assumiu a liderança do Grupo B, em jogo referente à primeira janela de qualificação para o Afrobasket 2025.

Marcus do Santos Silva foi, novamente, o Jogador Mais Valioso (MPV) com um duplo-duplo: 16 pontos, 11 ressaltos e duas assistências. Destaque ainda para as actuações de Joel Almeida (13 pontos, 8 ressaltos) e Patrick Lima (12 pontos, 3 ressaltos)

No jogo de estreia, esta sexta-feira, Cabo Verde bateu o Uganda por 78-73.

A Selecção Nacional de Basquetebol fecha esta primeira janela de qualificação amanhã frente à Nigéria que perdeu hoje com a Uganda por 72-62.O jogo começa às 18 horas.

Na classificação, Cabo Verde lidera o grupo B com quatro pontos, seguida do Uganda e da Líbia (três pontos cada). Nigéria soma dois pontos. A qualificação do AfroBasket 2025 é disputada de Fevereiro a Novembro de 2024.