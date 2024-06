Qualificação Mundial 2026: Cabo Verde inicia hoje treinos de preparação para embate contra a Líbia

A selecção nacional de futebol realiza esta segunda-feira os dois únicos treinos no Estádio Nacional para o jogo de terça-feira, 11, frente à Líbia, referente à quarta jornada do Grupo D africano de apuramento para o Mundial’2026.

Depois da pesada derrota sofrida em Yaoundé frente aos Camarões (1-4) em jogo de sábado último, a comitiva crioula viu os planos de regressar ao país num voo charter abortados, já que “por razões que ultrapassam a FCF”, segundo os responsáveis da caravana nessa missão, a equipa passou praticamente toda a madrugada no aeroporto, tendo regressado ao país com 12 horas de atraso.

O avião que transportou os “Tubarões Azuis”, nome por que é conhecida a selecção de Cabo Verde, só regressou ao aeroporto Internacional Nelson Mandela, na Cidade da Praia ao início da tarde de domingo, pelo que o departamento clínico está agora com esforços “redobrado” na recuperação dos atletas.

O médico da selecção cabo-verdiana Nuno Martins disse que esta situação tem provocado a fadiga física dos atletas, o que implica “trabalho extra” para recuperar os atletas, tanto em termos de horas de sono como a componente muscular, de modo a poderem estar mais próximos do ideal esperada na terça-feira.

Cabo Verde com quatro pontos, em três jogos, vai ter pela frente a selecção da Líbia, moralizada com a vitória alcançada quinta-feira frente à Mauritânia e que continua na liderança, partilhada, com Camarões.

Teoricamente os líbios vão subir ao retângulo do jogo melhor preparados que os anfitriões, já que a selecção visitante, já leva um treino realizado este domingo no palco do jogo, estando previsto para a tarde de hoje mais um treino, desta feita oficial, à hora do jogo, 15:00.

O seleccionador cabo-verdiano da modalidade, Pedro Brito “Bubista”, admite estar a esperar um jogo muito difícil para a selecção crioula, mas promete fazer o “máximo” para que Cabo Verde possa sair vitorioso deste “match” e voltar à zona qualificativa.

Camarões e Líbia partilham a liderança do Grupo com sete pontos, seguida de Angola com cinco, Cabo Verde com quatro, Maurícia com um e Essuatíni, sem qualquer ponto.