O empate de Cabo Verde visto pela imprensa internacional

​O empate entre Cabo Verde e Líbia, em Trípoli, para a qaulificação para o Campeonato do Mundo de Futebol do Mundo de 2026, gerou ampla repercussão na imprensa internacional, que destacou tanto a resiliência da equipa cabo-verdiana quanto a controvérsia do golo anulado no final da partida.

Portugal

Os jornais portugueses enfatizaram a emoção do confronto.

O Observador descreveu o jogo como um “confronto de alta tensão”, em que Cabo Verde esteve perto de assegurar uma classificação inédita. O desportivo O Jogo apontou que a selecção beneficiou de um erro do guarda-redes líbio para empatar, mantendo-se na liderança do grupo e dependendo apenas de si para garantir a vaga. Já o zerozero.pt destacou que a equipa continua a depender de si própria após o empate e analisou o impacto do golo anulado como decisivo para a história do futebol cabo-verdiano. O liveblog do A Bola sublinhou a intensidade do duelo, com bolas na trave e substituições estratégicas que mantiveram a tensão até o último minuto.



Inglaterra

Em Inglaterra, a Reuters relatou que Cabo Verde esteve perto de garantir sua primeira classificação para o Campeonato do Mundo, mas terá que esperar até ao próximo jogo para selar a vaga. O empate a 3 contra a Líbia em Trípoli, nesta quarta-feira (8), adiou o sonho da seleção cabo-verdiana. Apesar de uma recuperação notável, com golos de Sidny Cabral e Willy Semedo, Cabo Verde agora precisa vencer o Eswatini em casa para assegurar a classificação directa para o Mundial de 2026. Actualmente, a seleção lidera o Grupo D com 20 pontos, à frente dos Camarões, que somam 18 pontos após vitória sobre Maurício. A Líbia, com 15 pontos, ainda mantém chances de classificação via playoffs.

Brasil

No Brasil, o empate foi amplamente noticiado.

O Estadão descreveu o golo anulado como um “fora de jogo inexistente”, que impediu Cabo Verde de carimbar sua primeira vaga para Campeonato do Mundo. O Correio Braziliense ressaltou que a definição da vaga ficou adiada para a última jornada, enquanto o Lance! destacou a polémica nos acréscimos. O portal Terra reforçou a recuperação da equipa e a necessidade de vitória na partida final contra o Eswatini para garantir a classificação directa.

África do Sul e Angola

O portal SuperSport, da África do Sul, elogiou a reacção de Cabo Verde após estar a perder por 3 a 1, destacando a determinação e a garra da equipa. Em Angola, o Novo Jornal contextualizou o impacto do empate no Grupo D, analisando como o resultado aumentou a pressão sobre as selecções africanas que ainda lutam pela qualificação.

Índia

O The Telegraph India enfatizou que, apesar do empate, Cabo Verde mantém vivo o sonho do Mundial 2026, destacando a importância do próximo jogo na Praia contra o Esuatini para garantir a classificação directa.



foto: Depositphotos