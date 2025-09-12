Danni Gato une gerações com Nelson Freitas e Djodje em nova faixa “Where Are You”

Os artistas Danni Gato, Nelson Freitas e Djodje uniram três gerações e estilos distintos numa única batida com o lançamento hoje da faixa “Where Are You.

A colaboração, que celebra a diversidade musical lusófona, marca a evolução do Afro House para uma vertente mais electrónica e internacional, reflectindo a criatividade e o respeito mútuo entre os artistas.

"Ter o Nelson e o Djodje nesta faixa é realizar um sonho de miúdo. Foram as vozes que me acompanharam quando comecei a perceber o que queria fazer com a música. Agora, produzir para eles é como fechar um círculo", afirmou Danni Gato em comunicado.

Nelson Freitas, uma referência da música lusófona, destacou a importância da colaboração, enquanto Djodje, nome aclamado da música contemporânea, acrescentou que a parceria representa a "família musical sem fronteiras" que são.

A produção da faixa contou com a participação de Danni Gato e Rizzo, enquanto Pedro Serraninho ficou responsável pelo mix e master, reunindo alguns dos nomes mais respeitados do panorama musical actual.

O videoclipe de "Where Are You", dirigido por Eva Mina e com a participação do ator Igor Regalla, adota uma abordagem conceptual, optando por não mostrar os artistas, como forma de reflectir a dependência da sociedade contemporânea em ecrãs e tecnologia.

Danni Gato, nascido em Faro com raízes cabo-verdianas, é reconhecido como embaixador do Afro House global, com múltiplos discos de ouro e platina em Portugal.

Nelson Freitas, com mais de 25 anos de carreira, é uma referência da música lusófona e do Ghetto-Zouk, tendo lançado sucessos como “Rebound Chick” e “Black Butterfly” (2024).

Djodje, filho do guitarrista Israel ‘Toto’ Silva, é um dos nomes mais celebrados da música lusófona contemporânea, com reconhecimento internacional e uma carreira marcada por sucessos de Afropop e Kizomba.