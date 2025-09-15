Cultura

Série “Adolescência" foi grande vencedora da Emmy do Primetime de 2025,

PorAnilza Rocha, Expresso,15 set 2025 12:00

A série “Adolescência" foi grande vencedora da Emmy do Primetime de 2025, com seis estatuetas. A cerimónia de entrega de prémios da televisão mundial foi realizado este domingo.

Stephen Graham, foi distinguido como Melhor actor em mini-série, série de antologia ou filme, enquanto Erin Doherty foi nomeada Melhor actriz secundária pela sua participação em "Adolescência".

“Adolescência”, venceu ainda na categoria Melhor minis-série ou série de antologia. Philip Barantini, foi distinguido com o prémio de melhor realização em mini-série, série de antologia ou filme.

Jack Thorne e Stephen Graham receberam o prémio de melhor escrita para minissérie, série de antologia ou filme com "Adolescência".

“The Pitt”, “The Studio”, "Hacks", "Andor", "Slow horses", “Last Week Tonight With John Oliver”, também foram os premiados da noite.

Os Prémios Emmy do Primetime são prémios entregues pela Academia de Artes & Ciências Televisivas em reconhecimento da excelência da programação televisiva do horário nobre nos Estados Unidos.

Veja abaixo a lista dos principais vencedores desta edição:

Melhor Série de Drama

  • The Pitt

Melhor Série de Comédia

  • The Studio

Melhor Minissérie ou Série de Antologia

  • Adolescência

Melhor Ator em Série de Drama

  • Noah Wyle, por The Pitt

Melhor Atriz em Série de Drama

  • Britt Lower, por Severance

Melhor Ator em Série de Comédia

  • Seth Rogen, por The Studio

Melhor Atriz em Série de Comédia

  • Jean Smart, por Hacks

Melhor Ator em Minissérie ou Filme para TV

  • Stephen Graham, por Adolescência

Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para TV

  • Cristin Milioti, por The Penguin

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama

  • Tramell Tillman, por Severance

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama

  • Katherine LaNasa, por The Pitt

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

  • Jeff Hiller, por Somebody Somewhere

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

  • Hannah Einbinder, por Hacks

Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme para TV

  • Owen Cooper, por Adolescência

Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme para TV

  • Erin Doherty, por Adolescência

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Emmy Adolescência prémios

Autoria:Anilza Rocha, Expresso,15 set 2025 12:00

Editado porAndre Amaral  em  15 set 2025 12:00

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.