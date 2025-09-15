Série “Adolescência" foi grande vencedora da Emmy do Primetime de 2025,

Stephen Graham, foi distinguido como Melhor actor em mini-série, série de antologia ou filme, enquanto Erin Doherty foi nomeada Melhor actriz secundária pela sua participação em "Adolescência".
“Adolescência”, venceu ainda na categoria Melhor minis-série ou série de antologia. Philip Barantini, foi distinguido com o prémio de melhor realização em mini-série, série de antologia ou filme.
Jack Thorne e Stephen Graham receberam o prémio de melhor escrita para minissérie, série de antologia ou filme com "Adolescência".
“The Pitt”, “The Studio”, "Hacks", "Andor", "Slow horses", “Last Week Tonight With John Oliver”, também foram os premiados da noite.
Os Prémios Emmy do Primetime são prémios entregues pela Academia de Artes & Ciências Televisivas em reconhecimento da excelência da programação televisiva do horário nobre nos Estados Unidos.
Veja abaixo a lista dos principais vencedores desta edição:
Melhor Série de Drama
- The Pitt
Melhor Série de Comédia
- The Studio
Melhor Minissérie ou Série de Antologia
- Adolescência
Melhor Ator em Série de Drama
- Noah Wyle, por The Pitt
Melhor Atriz em Série de Drama
- Britt Lower, por Severance
Melhor Ator em Série de Comédia
- Seth Rogen, por The Studio
Melhor Atriz em Série de Comédia
- Jean Smart, por Hacks
Melhor Ator em Minissérie ou Filme para TV
- Stephen Graham, por Adolescência
Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para TV
- Cristin Milioti, por The Penguin
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama
- Tramell Tillman, por Severance
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama
- Katherine LaNasa, por The Pitt
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia
- Jeff Hiller, por Somebody Somewhere
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia
- Hannah Einbinder, por Hacks
Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme para TV
- Owen Cooper, por Adolescência
Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme para TV
- Erin Doherty, por Adolescência