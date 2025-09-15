A série “Adolescência" foi grande vencedora da Emmy do Primetime de 2025, com seis estatuetas. A cerimónia de entrega de prémios da televisão mundial foi realizado este domingo.

Stephen Graham, foi distinguido como Melhor actor em mini-série, série de antologia ou filme, enquanto Erin Doherty foi nomeada Melhor actriz secundária pela sua participação em "Adolescência".

“Adolescência”, venceu ainda na categoria Melhor minis-série ou série de antologia. Philip Barantini, foi distinguido com o prémio de melhor realização em mini-série, série de antologia ou filme.

Jack Thorne e Stephen Graham receberam o prémio de melhor escrita para minissérie, série de antologia ou filme com "Adolescência".

“The Pitt”, “The Studio”, "Hacks", "Andor", "Slow horses", “Last Week Tonight With John Oliver”, também foram os premiados da noite.

Os Prémios Emmy do Primetime são prémios entregues pela Academia de Artes & Ciências Televisivas em reconhecimento da excelência da programação televisiva do horário nobre nos Estados Unidos.

Veja abaixo a lista dos principais vencedores desta edição:

Melhor Série de Drama

The Pitt

Melhor Série de Comédia

The Studio

Melhor Minissérie ou Série de Antologia

Adolescência

Melhor Ator em Série de Drama

Noah Wyle, por The Pitt

Melhor Atriz em Série de Drama

Britt Lower, por Severance

Melhor Ator em Série de Comédia

Seth Rogen, por The Studio

Melhor Atriz em Série de Comédia

Jean Smart, por Hacks

Melhor Ator em Minissérie ou Filme para TV

Stephen Graham, por Adolescência

Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para TV

Cristin Milioti, por The Penguin

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama

Tramell Tillman, por Severance

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama

Katherine LaNasa, por The Pitt

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

Jeff Hiller, por Somebody Somewhere

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

Hannah Einbinder, por Hacks

Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme para TV

Owen Cooper, por Adolescência

Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme para TV