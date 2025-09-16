Morreu o actor Robert Redford

Robert Redford nasceu a 18 de Agosto de 1936, em Santa Mónica, na Califórnia. Iniciou a carreira no teatro e passou pela Broadway e por séries de televisão antes de se afirmar como um dos rostos mais reconhecidos do cinema norte-americano. Tornou-se conhecido do grande público com o papel de Sundance Kid em “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, de 1969, ao lado de Paul Newman, parceria que repetiria em “The Sting”, de 1973, filme pelo qual foi nomeado ao Óscar de melhor actor. Nesse mesmo ano brilhou em “The Way We Were”, contracenando com Barbra Streisand, reforçando a sua imagem de galã de Hollywood, mas sempre disposto a procurar papéis de maior densidade.
Outro momento marcante da sua carreira como actor aconteceu em “All the President’s Men”, de 1976, onde interpretou o jornalista Bob Woodward no filme sobre a investigação ao escândalo Watergate. Ao longo das décadas seguintes, destacou-se em títulos como “Jeremiah Johnson”, “The Great Gatsby”, “Three Days of the Condor”, “The Natural” e “Out of Africa”, que lhe valeram reconhecimento mundial. Já no final da carreira, regressou em “The Old Man & the Gun”, de 2018, anunciando então a sua despedida da representação.
Como realizador, Redford estreou-se atrás das câmaras em 1980 com “Ordinary People”, filme que venceu o Óscar de Melhor Filme e lhe valeu a estatueta de Melhor Realizador. Voltaria a ser aclamado com obras como “A River Runs Through It”, de 1992, e “Quiz Show”, de 1994, ambas distinguidas pela crítica e com várias nomeações aos prémios da Academia. Também dirigiu filmes como “The Horse Whisperer”, “The Legend of Bagger Vance”, “Lions for Lambs”, “The Conspirator” e “The Company You Keep”, consolidando uma carreira multifacetada.
Para além da vida artística, Redford deixou uma marca indelével no cinema independente norte-americano, fundando o Sundance Institute e o Festival de Sundance, que se tornariam plataformas de lançamento para uma nova geração de cineastas. Fora do ecrã, dedicou-se igualmente a causas ambientais e sociais, usando a sua notoriedade para defender projectos de preservação da natureza e para intervir no debate público sobre questões políticas e culturais.