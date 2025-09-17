Boa Vista: Grande Feira do Livro de Cabo Verde abre ao público com mais de cinco mil títulos

​A ilha da Boa Vista inaugurou esta terça-feira a Grande Feira do Livro, disponibilizando ao público mais de cinco mil títulos, uma aposta na descentralização da cultura, visando aumentar a literacia no país.

O evento, que decorre no Pátio do Centro de Artes e Cultura (CAC) sob o tema “Diálogos Literários”, é uma iniciativa do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, em parceria com a Câmara Municipal da Boa Vista, e pretende também tornar o livro mais acessível a todos os cabo-verdianos.

A cerimónia de abertura contou com uma forte presença da comunidade educativa da ilha, professores, alunos, pais, representantes de instituições, incluindo a presidente da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, Matilde Santos, e a vereadora da Cultura da Boa Vista, Nádia Santos.

Em declarações aos jornalistas, a presidente da Biblioteca Nacional, Matilde Santos, sublinhou o valor do evento de âmbito nacional, que está orçado em 200 mil euros e traz mais de 5 mil livros à ilha, desde obras infantojuvenis a livros técnicos.

Matilde Santos realçou que a feira é uma aposta na descentralização da cultura, visando aumentar os níveis de literacia e tornar o livro mais acessível a todos os cabo-verdianos, reforçando que a sabedoria e o conhecimento são o verdadeiro poder da leitura.

Já Nádia Santos expressou o orgulho da ilha em ser anfitriã do evento, que considera um espaço de “convergência, troca e diálogo”, apontando várias actividades que autarquia tem vindo a desenvolver nesse sentido.

Enfatizou o compromisso com o incentivo à leitura, destacando a parceria contínua com a Biblioteca Nacional e o trabalho desenvolvido com a comunidade educativa.

Segundo a vereadora, o grande entusiasmo e a afluência de público no primeiro dia da feira demonstram a paixão dos boa-vistenses pela leitura.

O momento tocante da abertura foi a homenagem aos participantes e vencedoras de duas edições do Concurso Nacional de Leitura, as duas “jovens promessas” da ilha, Bianca da Rocha e Arylene Rodrigues.

Ambas afirmaram sentir-se honradas em fazer parte das homenageadas oradoras de um evento como a Grande Feira do Livro em Cabo Verde, e deixaram um apelo aos colegas e à população para que visitem a feira e aproveitem esta oportunidade imperdível para começar a gostar de livros e aventurarem-se em novas histórias.

A programação do dia de abertura incluiu ainda uma atuação musical, "Estátuas Vivas", e uma palestra com o ilustrador Paulo Galindro.

A Grande Feira do Livro continua hoje, 17 de Setembro, no Centro de Artes e Cultura, prometendo mais actividades e oportunidades para os amantes de livros.