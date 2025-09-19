Obra-prima "excepcional" de Picasso revelada em Paris. Vai ser leiloada

Um retrato "excepcional" de Dora Maar com um chapéu florido colorido, pintado por Pablo Picasso em 1943 durante a ocupação nazi e desconhecido do público, foi revelado na quinta-feira em Paris, no Hôtel Drouot.

Intitulada 'Busto de Mulher com Chapéu Florido', esta pintura a óleo de 80x60 centímetros retrata a fotógrafa, musa dos surrealistas, que foi companheira de Picasso durante cerca de dez anos.

O valor "está estimado em cerca de oito milhões de euros, uma estimativa razoavelmente baixa, que pode disparar", explicou Christophe Lucien, o leiloeiro responsável pela venda, que a sua leiloeira agendou para 24 de Outubro.

Assinada por Picasso e datada de 11 de julho de 1943, a pintura foi adquirida em Agosto de 1944 por um proeminente coleccionador francês, avô dos actuais beneficiários, que desejava vendê-la como parte de uma herança, explicou.

"Desconhecida do público e nunca exposta, excepto no atelier de Picasso para alguns amigos, nunca foi envernizada ou restaurada; está simplesmente emoldurada com molduras finas e no seu estado original", sublinhou Agnès Sevestre-Barbé, especialista em Picasso presente na inauguração da obra.

É "bastante excepcional e marca um marco na história da arte e na de Picasso", apontou Lucien.

Inspirada "pelos estilos naturalista e cubista", a pintura mostra Dora Maar tomada pela tristeza, mas com um rosto imbuído de doçura, ao contrário de outros retratos em que o mestre espanhol a retratou com uma expressão em que a violência e a emoção parecem exaltadas, analisou ainda.

Maar usa um chapéu florido de cores bastante vibrantes (vermelho, amarelo, verde, roxo) com um busto mais escuro, numa altura em que Picasso a abandonou por uma mulher mais nova, Françoise Gilot.

"As cores vibrantes são surpreendentes; estamos em 1943, um ano difícil, com obras bastante sombrias durante esse período", destacou Olivier Picasso, neto do pintor, à agência France-Presse (AFP) ao ver uma foto da obra que ainda não tinha descoberto fisicamente.

"Uma pintura, e ainda por cima um retrato de Dora Maar, é rara. Ser vendida em França é realmente muito rara, assim como no mercado em geral", acrescentou.

Vários retratos de Dora Maar foram vendidos, sobretudo nos Estados Unidos, por grandes leiloeiras anglo-saxónicas, recorda. Em 2006, 'Dora Maar com um Gato' foi vendida por 95 milhões de dólares em Nova Iorque, depois de "Mulher Sentada num Jardim" (1938), também adquirida em 1999 em Nova Iorque por 49 milhões de dólares.

Autenticado pela administração de Picasso, o retrato revelado na quinta-feira era conhecido pelos especialistas e entusiastas de Picasso apenas a preto e branco e através do catálogo raisonné das suas obras (inventário oficial), que o menciona, segundo Drouot.

Fotografias de Brassaï, amigo de Picasso, tiradas no atelier do pintor (Rue des Grands-Augustins) atestam também a presença do quadro, detalhou Lucien.

Dora Maar, cujo nome verdadeiro era Henriette Théodora Markovic (1907-1997), é mais conhecida como fotógrafa e tornou-se conhecida em particular pelos seus inúmeros retratos de Picasso.

Picasso criou vários retratos dela como uma 'A mulher que chora'. Maar também inspirou uma série de pinturas com o tema 'Mulheres Sentadas'.

Dora Maar produziu também uma reportagem fotográfica sobre a obra-prima de Picasso, "Guernica", que estava a ser criada em 1937 no seu ateliê no Grands-Augustins, atualmente alojado no Museu Reina Sofia, em Madrid.