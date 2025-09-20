Óbito: Sociedade Cabo-verdiana de Música manifesta pesar pelo falecimento do artista Carlos Germano “Djurumani”

A Sociedade Cabo-verdiana de Música(SCM) manifestou hoje profundo pesar pelo falecimento do artista cabo-verdiano, natural de São Nicolau, Carlos Alberto Pinto Germano, conhecido no mundo artístico como "Djurumani”, ocorrido em Portugal na quarta-feira, 17.

Em comunicado, a SCM recorda Djurumani como um músico, compositor e intérprete de exceção, cuja obra esteve sempre marcada pela experiência da diáspora cabo-verdiana, pela saudade e pelo amor às suas raízes.

“A sua interpretação da célebre morna ´Terra Scalabróde´, de Nhelas Spencer, e a sua versão de ´Galo Bedjo ´, são testemunhos do seu imenso talento, tendo conquistado reconhecimento e admiração além-fronteiras”, sublinhou.

Para a mesma fonte Cabo Verde perdeu um filho ilustre, São Nicolau perdeu um dos seus maiores intérpretes, e a música cabo-verdiana uma voz inconfundível.

À família enlutada, aos amigos e à comunidade artística endereçou as mais sentidas condolências desejando que a sua alma descanse em paz e que o seu legado continue a inspirar as novas gerações da música cabo-verdiana.

Nascido em 1944, Carlos Germano vivia em Portugal desde 1976, onde tornou-se voz de referência para a comunidade emigrada, levando a morna, a coladeira e outros ritmos cabo-verdianos a públicos internacionais.