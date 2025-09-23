Morreu Claudia Cardinale

“Ela deixa-nos o legado de uma mulher livre e inspirada, tanto na sua vida pessoal como na sua carreira artística”, destacou o agente da actriz, Laurent Savry, em declarações à AFP.
Nascida em Tunis, capital da Tunísia, em 1938, Cardinale iniciou o percurso artístico após vencer um concurso de beleza local que a consagrou como a “mulher italiana mais bonita”. O prémio levou-a ao Festival de Veneza, onde se abriu o caminho para o cinema. A estreia aconteceu em 1958, no filme Goha. Uma década depois, alcançou notoriedade internacional com o clássico Aconteceu no Oeste (1969).
Durante os anos 1970, a actriz diversificou a carreira, passando também a participar em produções televisivas. Embora tenha actuado em algumas produções de Hollywood — como A Pantera Cor-de-Rosa (1963), Circus World (1964) e The Hell With Heroes (1968) —, foi sobretudo no cinema europeu que construiu a sua lenda.
Segundo o portal IMDb, Cardinale manteve-se em actividade até 2022, ano em que participou nos filmes The Island of Forgiveness e Claudia.
Ao longo da carreira, recebeu diversos reconhecimentos: em 1993, foi distinguida com o Prémio de Honra do Festival de Veneza; em 2002, recebeu o Urso de Ouro honorário do Festival de Berlim; e, em Portugal, foi homenageada com o Prémio Carreira do Festival Internacional de Cinema do Funchal.