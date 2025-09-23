Cultura

Morreu Claudia Cardinale

PorExpresso das Ilhas, Lusa,23 set 2025 22:44

A actriz franco-italiana Claudia Cardinale faleceu esta terça-feira, aos 87 anos, avançou o jornal francês Le Figaro. Considerada um ícone do cinema europeu, trabalhou ao lado de grandes nomes como Alain Delon e Henri Fonda.

“Ela deixa-nos o legado de uma mulher livre e inspirada, tanto na sua vida pessoal como na sua carreira artística”, destacou o agente da actriz, Laurent Savry, em declarações à AFP.

Nascida em Tunis, capital da Tunísia, em 1938, Cardinale iniciou o percurso artístico após vencer um concurso de beleza local que a consagrou como a “mulher italiana mais bonita”. O prémio levou-a ao Festival de Veneza, onde se abriu o caminho para o cinema. A estreia aconteceu em 1958, no filme Goha. Uma década depois, alcançou notoriedade internacional com o clássico Aconteceu no Oeste (1969).

Durante os anos 1970, a actriz diversificou a carreira, passando também a participar em produções televisivas. Embora tenha actuado em algumas produções de Hollywood — como A Pantera Cor-de-Rosa (1963), Circus World (1964) e The Hell With Heroes (1968) —, foi sobretudo no cinema europeu que construiu a sua lenda.

Segundo o portal IMDb, Cardinale manteve-se em actividade até 2022, ano em que participou nos filmes The Island of Forgiveness e Claudia.

Ao longo da carreira, recebeu diversos reconhecimentos: em 1993, foi distinguida com o Prémio de Honra do Festival de Veneza; em 2002, recebeu o Urso de Ouro honorário do Festival de Berlim; e, em Portugal, foi homenageada com o Prémio Carreira do Festival Internacional de Cinema do Funchal.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Claudia Cardinale Actriz Óbito

Autoria:Expresso das Ilhas, Lusa,23 set 2025 22:44

Editado porAndre Amaral  em  23 set 2025 22:53

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.