​“Panu di Téra” elevado à categoria de Património Cultural Imaterial Nacional

O Pano de Terra (Panu di Téra) acaba de ser elevado a Património Cultural Imaterial Nacional, informou o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

Em comunicado, o Ministério detalhou que se trata de uma classificação em toda a sua dimensão e modelo (txan, bitxu, ou dóbra).

O Pano de Terra, um dos maiores símbolos da identidade cultural cabo-verdiana, enquadra-se, portanto, no domínio e técnicas de artesanato tradicional, conforme Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, aprovada pela UNESCO em 2003.

“Mais do que um tecido, é uma expressão cultural que fortalece o sentimento de pertença local e nacional, enaltecendo comunidades que mantêm viva esta tradição e afirmando- se como património imaterial de relevância única no contexto nacional”, exaltou o MCIC.