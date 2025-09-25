Cultura

​“Panu di Téra” elevado à categoria de Património Cultural Imaterial Nacional

PorAnilza Rocha,25 set 2025 15:54

O Pano de Terra (Panu di Téra) acaba de ser elevado a Património Cultural Imaterial Nacional, informou o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

Em comunicado, o Ministério  detalhou que se trata de uma classificação em toda a sua dimensão e modelo (txan, bitxu, ou dóbra).

O Pano de Terra, um dos maiores símbolos da identidade cultural cabo-verdiana, enquadra-se, portanto, no domínio e técnicas de artesanato tradicional, conforme Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, aprovada pela UNESCO em 2003.

“Mais do que um tecido, é uma expressão cultural que fortalece o sentimento de pertença local e nacional, enaltecendo comunidades que mantêm viva esta tradição e afirmando- se como património imaterial de relevância única no contexto nacional”, exaltou o MCIC.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

​“Panu di Téra” Património Cultural Imaterial Nacional

Autoria:Anilza Rocha,25 set 2025 15:54

Editado porAndre Amaral  em  25 set 2025 15:54

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.