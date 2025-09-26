Boa Vista: Nancy Vieira é cabeça de cartaz do festival que encerra a VII semana da morna em homenagem a Herculano Vieira

​A cantora Nancy Vieira, acompanhada da banda Acácia Maior, será o destaque do Festival de Mornas, deste sábado 27, que encerra a VII Semana da Morna que, nesta edição, homenageia o pai da artista, Herculano Vieira.

O Festival de Mornas tem o início previsto para às 19 horas na praia De Diante, e marca o ponto alto de uma semana de actividades focadas na preservação e valorização do género musical, classificado como Património Imaterial da Humanidade.

A actuação de Nancy Vieira, enquanto filha do homenageado, músico, ex-governante e combatente da Liberdade da Pátria, natural da Boa Vista, Herculano Vieira, imprime um significado especial ao evento que celebra o legado que Vieira deixou na cultura boa-vistense e na valorização do género musical.

O palco da praia De Diante reunirá ainda diversas vozes da Boa Vista e de outras ilhas, celebrando a Morna sob o lema "Valoriza Nós Morna".

O cartaz do festival inclui as actuações de Pedro Magala, Iolanda Brito, Danda, Kakoy, Débora, Juary, Calu, Deisy, Black e Noel Fortes, e o evento contará ainda com as participações especiais de Lucy, do Sal, e Jorge Tavares, da Praia, reflectindo a união de Cabo Verde em torno da sua música tradicional.

A VII Semana da Morna 2025 foi organizada pela Câmara Municipal da Boa Vista, em parceria com a Associação dos Músicos da Boa Vista e o Projecto Baxom.