Urdi 2025: Inscrições abertas para a maior feira de artesanato e design de Cabo Verde

​O Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD) anunciou a abertura das candidaturas para a 10ª edição Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde (Urdi) a decorrer em São Vicente de 26 a 30 de Novembro.

Sob o lema “URDI_10 anos de celebração do artesanato e design de Cabo Verde”, o evento anual terá lugar na Praça Amílcar Cabral, na ilha de São Vicente, e pretende reforçar a promoção do artesanato como valor cultural e motor da economia criativa nacional.

O período para submissão de candidaturas decorre entre 01 e 19 de Outubro e a participação é exclusiva a artesãos com o Reconhecimento Profissional concluído no âmbito do selo “Created in Cabo Verde”.

As inscrições podem ser feitas ‘online’ através do endereço disponibilizado na página de Facebook do CNAD ou presencialmente na sede da instituição em São Vicente. Nos restantes municípios, os artesãos devem dirigir-se às câmaras municipais.

Segundo o regulamento divulgado, a participação é gratuita e os stands serão atribuídos de acordo com critérios definidos pela organização, que também se encarrega da selecção dos expositores com base na genuinidade, qualidade e diversidade dos trabalhos.

Os participantes comprometem-se a manter os stands abertos durante todo o horário da feira e a expor apenas produtos ligados ao artesanato, design ou outras expressões artísticas de origem nacional.

A edição de 2025 integra ainda o Prémio Djoy Soares – Melhor Peça URDI, criado em homenagem ao mestre artesão.

O galardão distinguirá duas criações apresentadas por artesãos e designers expositores: uma por votação do público na página de Facebook do CNAD e outra por avaliação da equipa técnica.

A Urdi 2025 procura, com esta 10.ª edição, reforçar as sinergias entre artesãos, designers e outros criativos, aproximando o sector do público.