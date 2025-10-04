Mayra Andrade, Carmen Souza e Carina Dias no Festival Atlântico

O evento, que decorrerá até 12 de Outubro, segundo a organização, celebra a diversidade e riqueza cultural dos países lusófonos, nomeadamente Cabo Verde, Portugal e Brasil.
Entre os concertos mais esperados estão as actuações da portuguesa Gisela João (08 de Outubro), do brasileiro Leo Middea (10 de Outubro), e a “voz inconfundível” da cabo-verdiana Mayra Andrade (11 de Outubro), que encerra o festival no Grand Auditorium com “reEncanto”.
Carmen Souza e a jovem luxemburguesa de origem cabo-verdiana Carina Dias também actuam no dia 11.
O festival culmina no domingo, 12, com o evento “Mon premier Arraial” que permite que crianças entre 03 e 05 anos vivam a essência dos tradicionais arraiais portugueses.