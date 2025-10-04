Cultura

Mayra Andrade, Carmen Souza e Carina Dias no Festival Atlântico

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,4 out 2025 7:27

​As artistas cabo-verdianas Mayra Andrade, Carmen Souza e Carina Dias vão actuar na nona edição do Festival Atlântico, no Philharmonie do Luxemburgo, que arrancou na quinta-feira, 02, com uma homenagem ao falecido guitarrista português Carlos Paredes.

O evento, que decorrerá até 12 de Outubro, segundo a organização, celebra a diversidade e riqueza cultural dos países lusófonos, nomeadamente Cabo Verde, Portugal e Brasil.

Entre os concertos mais esperados estão as actuações da portuguesa Gisela João (08 de Outubro), do brasileiro Leo Middea (10 de Outubro), e a “voz inconfundível” da cabo-verdiana Mayra Andrade (11 de Outubro), que encerra o festival no Grand Auditorium com “reEncanto”.

Carmen Souza e a jovem luxemburguesa de origem cabo-verdiana Carina Dias também actuam no dia 11.

O festival culmina no domingo, 12, com o evento “Mon premier Arraial” que permite que crianças entre 03 e 05 anos vivam a essência dos tradicionais arraiais portugueses.

