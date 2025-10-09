Ste Mandela apresenta álbum “Volta Pa Casa” na Praia

O artista cabo-verdiano Ste Mandela estará esta quinta-feira, 9, num concerto de lançamento do seu mais novo álbum intitulado “Volta Pa Casa”. O concerto acontece às 20h00, no Auditório Jorge Barbosa na cidade da Praia.

Segundo uma nota enviada, o concerto é um manifesto pela dignidade humana e pela cultura. “Mais do que um espectáculo, “Volta Pa Casa”, apresenta-se como um manifesto pela dignidade humana, pela valorização da cultura e pelo regresso às raízes, convidando a reflexão sobre a importância da memória, da presença e da preservação da humanidade”, confirma.

A mesma fonte acredita que esta apresentação será um marco na cena musical e cultural, unindo gerações e vozes em torno de uma mensagem de esperança, resistência e identidade.

O espectáculo, conforme o mesmo documento, é também um manifesto artístico, um grito pela autenticidade e pelo poder transformador da cultura, um lembrete de que a música pode curar, educar e inspirar.

“Volta Pa Casa é mais do que um título. É um convite. É o retorno à essência, ao sentir que nos define como povo, como continente e como humanidade ", relata.

A mesma fonte sublinha que o álbum “Volta Pa Casa” é o reflexo dessa caminhada: uma ponte entre passado e futuro, África e mundo, dor e esperança.

O concerto contará com participações especiais de nomes incontornáveis da cultura cabo-verdiana: Boy G Mendes, Ga Dalomba, Fattu Djakité, Zul Alves, o grupo Coral Konsolu e as crianças da Associação Gota d’Arte, “num encontro que mistura gerações, estilos e causas, transformando o palco num verdadeiro espaço de união e celebração da arte”.

O evento, com entrada gratuita mediante reserva por QR Code, e "promete ser uma experiência sensorial e emocional inédita no panorama musical cabo-verdiano".