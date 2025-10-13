​Morreu o cantor Antonito Sanches

O cantor, compositor e instrumentista (ferro) Antonito Sanches, natural da ilha de Santiago, morreu no sábado, 11, aos 79 anos.

Numa publicação na rede social, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas lamenta "profundamente" o falecimento do artista Antonito Sanches, ocorrido na cidade da Praia.

Nascido em 1949, na ilha de Santiago, Antonito Sanches destacou-se no funaná, enquanto cantor, compositor e mestre do ferrinho. Suas contribuições marcaram a música tradicional de Cabo Verde.

Entre seus principais trabalhos, destacam-se os álbuns Buli Povo (1983), Alegria (1984), Tchascan Ferro Gaita (1997), em colaboração com Julinho da Concertina e Tchota Suari, além de sua participação em importantes projetos como Trapiche (1984), Music from Cape Verde (1994) e Funaná é ku nôs (2007).

À família enlutada, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, endereça as mais sentidas condolências.