​Ministério da Cultura promove Formação de Bases para a Escrita e Leitura da Língua Cabo-Verdiana

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), através do Instituto do Património Cultural promove durante dois dias, a Formação de Bases para a Escrita e Leitura da Língua Cabo-Verdiana (BLCV), no âmbito das comemorações do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades que acontece sobre o lema “Cabo Verde: 50 anos de Independência, Séculos de Cultura”.

A formação decorre na Calheta de São Miguel e é destinada a artistas, escritores, músicos e agentes culturais, e pretende fortalecer o domínio e a valorização do crioulo, uma ferramenta essencial para quem vive da expressão artística.

O acto de abertura desta formação de dois dias (14 e 15) foi presidida pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, que frisou, na ocasião, que “valorizar a nossa língua é valorizar a nossa cultura. É reconhecer a força criadora do nosso povo e dar continuidade ao legado de gerações que acreditaram num Cabo Verde mais livre e mais nosso”.

O país celebra, no dia 18 de Outubro, a cultura e a comunidade cabo-verdiana. “Mais do que um conjunto de tradições, a cultura é a alma de Cabo Verde, expressa no modo de falar, de cantar, de criar e de viver”.

“Cada passo dado em prol da nossa língua é um passo em defesa da nossa identidade cultural. O Ministério continuará a apoiar políticas e iniciativas que fortaleçam o orgulho de ser cabo-verdiano”, frisa.

A tutela da cultura pretende levar essa acção de formação para outros concelhos do país.

Segundo Augusto Veiga, o programa do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades é centralizado no município de São Miguel. “No ano passado, a data foi celebrada no município de Ribeira Grande de Santo Antão e este ano, a câmara municipal de São Miguel mostrou-se interessada em ter as comemorações e acto central no seu concelho e nós concordamos, porque foi a única câmara que mostrou interesse”.