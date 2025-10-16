Cultura

​IX edição do TEARTI celebra a liberdade

PorDulcina Mendes,16 out 2025 14:17

A nova edição do Festival de Teatro do Atlântico (TEARTI) arranca esta sexta-feira, 17, no Centro Cultural Português, na cidade da Praia. O festival decorre sob o lema “A Liberdade nas Túrbidas Vagas do Atlântico”.

Segundo a Companhia de Teatro Fladu Fla, organizadora do evento, o TEARTI realiza-se de 17 a 26 de Outubro, com espectáculos no auditório do Centro Cultural Português da Praia e no Liceu Domingos Ramos.

“Será uma celebração vibrante da arte, da liberdade e da força criativa que une os povos atlânticos através do teatro”, frisa a organização.

O programa inclui apresentações de companhias teatrais de Cabo Verde, Brasil, Portugal, Marrocos e Itália.

O festival é uma iniciativa da Companhia de Teatro Fladu Fla, realizada em parceria com o Centro Cultural Português na Praia e do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

TEARTI Companhia de Teatro Fladu Fla

Autoria:Dulcina Mendes,16 out 2025 14:17

Editado porAndre Amaral  em  16 out 2025 14:18

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.