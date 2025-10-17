​“Campo de Concentração do Tarrafal de Santiago já reúne condições para avançar com candidatura à UNESCO”, IPC

Cabo Verde formalizou a candidatura junto do Centro do Património Mundial em Maio de 2024, por ocasião das celebrações conjuntas dos 50 anos do 25 de Abril e do Encerramento do Campo de Concentração do Tarrafal.

A presidente do Instituto do Património Cultural (IPC), Ana Samira Silva Baessa, disse que a Avaliação Preliminar, um novo instrumento de validação e acreditação das candidaturas introduzido em 2021, pelas Orientações Técnicas para a Aplicação da Convenção do Património Cultural e Natural de 1972, validou o dossiê submetido por Cabo Verde relativo à candidatura do Campo de Concentração do Tarrafal à Lista do Património Mundial da UNESCO.

Ana Samira Baessa partilhou esta informação esta quarta-feira, 15, numa conferência de imprensa.

A presidente do IPC destacou que as condições essenciais do trabalho desenvolvido pela equipa técnica, com o apoio dos países parceiros, Portugal, Guiné-Bissau e Angola, já estão criadas, restando apenas ajustar alguns detalhes requeridos pela Comissão da UNESCO.

“Recebemos uma avaliação preliminar positiva da UNESCO, o que marca uma etapa crucial no processo de candidatura do Tarrafal a Património Mundial”, afirma.

Segundo a presidente do IPC, o relatório em si reconhece os méritos da candidatura, e reconhece o mérito do trabalho técnico, realizado até este momento.

“Há vários pontos da reflexão desta recomendação, que menciona a pertinência, a relevância e a forma como todo trabalho está a ser conduzido pela equipa. E destaca o valor universal e excepcional do Campo de Concentração de Tarrafal enquanto um potencial sítio a ser escrito no Patrimônio Mundial”, ressalta.

Ana Samira Baessa frisou que o relatório também aponta as áreas que precisam ser mais aprofundadas. “São áreas do conhecimento da parte da equipa que tem estado a trabalhar este dossiê”.