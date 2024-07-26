​Elly Paris lança single “Vroom Vroom” com o cantor Ricky Boy

A cantora Elly Paris volta aos lançamentos e desta feita apresenta o single “Vroom” um featuring com o cantor Ricky Boy. O single já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

Segundo uma nota da produtora Harmonia, o single com uma batida envolvente do reggaeton e uma letra provocativa, a música explora a autoconfiança de uma mulher que busca sempre uma vida de ostentação, onde a aparência, o “Status” e o “glamour são a base de tudo.

“O tema fala de uma mulher que não tem medo de reafirmar-se e estabelecer suas prioridades, e uma delas é não se envolver com pessoas que não conseguem custear seu estilo de vida, proporcionando-lhe o luxo e conforto”, explica Elly, na mesma nota.

Elly Paris destaca ainda que essa música pode gerar uma ambiguidade de valores, que tanto pode ser interpretada de forma positiva ou negativa. “O público terá a missão de refletir sobre os valores que realmente importam na vida”.

Em relação a aposta no cantor Ricky Boy para compor o dueto, Elly realça que a voz e a personalidade do cantor encaixam perfeitamente neste género musical.

De lembrar que Elly Paris lançou seu primeiro EP a solo em 2023, que recebeu o nome de “Inconstante”, formado por seis faixas musicais.