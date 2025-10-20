​Iolanda Brito vence gala TMC Internacional 2025

“Ao erguer bem alto a bandeira de Cabo Verde e, em especial, da nossa ilha, Iolanda Brito não só demonstrou o seu extraordinário talento musical, como também reafirmou a força, a criatividade e a autenticidade da nossa cultura, num evento que celebrou os 50 anos da independência e que reuniu finalistas de 10 países da nossa vasta diáspora”, escreveu a Câmara Municipal da Boa Vista felicitando a artista.
A autarquia assegura que esta vitória reafirma o talento da juventude e da mulher cabo-verdiana, e que é um motivo de profundo orgulho boavistense. “Da nossa terra nascem vozes que elevam o nome de Cabo Verde no mundo”.
A Câmara Municipal da Boa Vista reafirmou o seu compromisso em continuar a apoiar e valorizar os talentos locais, que com trabalho, dedicação e paixão, elevam o nome da Boa Vista além-fronteiras.
“Parabéns, Iolanda! A tua vitória é a vitória de todos nós. Um orgulho para a Boa Vista, um orgulho para Cabo Verde”, congratula.