​June Freedom lança videoclipe do tema “Go Low”

O artista cabo-verdiano de afro-fusão June Freedom acaba de lançar o videoclipe do tema "Go Low", extraído do seu recém-lançado álbum “Casa Mira Mar”. A obra é realizada por João Henriques e gravada na icónica Casa Independente, em Lisboa.

Segundo uma nota enviada, o vídeo pulsa com uma energia sensual e melancólica, em que se apresentam June Freedom, mas também os outros dois artistas do tema, Djodje e Loose Jr.

“Uma semana depois de se saber que o artista está com cinco nomeações nas pré-votações dos Grammy Awards – o tema “Spiritual”, para melhor performance de música africana, o single “Bonita”, para melhor performance de música global, e o próprio álbum “Casa Mira Mar” em três categorias: melhor álbum de música global, melhor capa de álbum e melhor engenharia de som em música não clássica, o artista June Freedom continua a mostrar serviço e a impactar o mercado da música”, lê-se na nota.

A mesma fonte refere que neste videoclipe, June Freedom, Djodje e Loose Jr. surgem num encontro intimista, rodeado de amigos e bailarinos, enquanto bebem, jogam às cartas e dominam o ambiente sem esforço.

“O local de filmagens, histórico polo cultural no Largo do Intendente, em Lisboa, oferece o cenário perfeito para mostrar a comunidade, o ritmo e as ligações diaspóricas, elementos-chave da arte de June”, explica.

O videoclipe, conforme o mesmo documento é inspirado pela ressonância da faixa após a sua atuação que definiu a sua carreira no Afro Nation Portugal, “o vídeo foi criado organicamente num único dia, com colaboradores próximos, incluindo o produtor Abolaji Collins Kuye e DJ Hebraico, e captando uma celebração espontânea de música, movimento e herança partilhada”.

June está no topo das tabelas em Cabo Verde, conquistando o primeiro lugar no Top 100 Cabo Verde da Apple Music e acumulando mais de 235 mil streams no YouTube, contribuindo para os 335,5 milhões de streams e visualizações acumulados por June em todas as plataformas.

June Freedom passou em Portugal no passado mês de Julho, no festival Afro Nation. Em palco, o artista revelou toda a sua ousadia e carga energética, acompanhado por bailarinas.

E surpreendeu os fãs com convidados de última hora e de elevado “peso” artístico: MC Acondize, Elji Beatzkilla, Big Z e Dj Deekay.

June Freedom conta com números impressionantes no stream. Com um som desafiador, ele é o músico cabo-verdiano mais ouvido nas plataformas digitais, com uma base de fãs global: mais de um milhão e meio de ouvintes mensais no Spotify e mais de 335 milhões de streams no total.

Actualmente radicado em Los Angeles, June mistura ritmos afro-latinos com pop alternativo, R&B e worldbeat. “Com uma visão e uma experiência transatlântica do mundo, é um artista multicultural e multilingue, cantando em inglês, português, espanhol e crioulo”.

O artista transatlântico de afro e pop alternativo June Freedom é tão desinibido e inovador quanto sua criação sugere. Criado nas ilhas de Cabo Verde, terra natal de sua família, June passou grande parte da sua juventude na ilha do Fogo, uma experiência incomparável de amadurecimento moldada pela música ao vivo, cavalgadas, surf e a energia natural da vida numa ilha vulcânica.

Enraizado na ilha, mas moldado pelo mundo, June eventualmente amadureceu e revelou-se. Recebeu grandes apoios de Akon, Jerry Wonda, Tina Davis e outros, e o seu álbum de estreia, “Anchor Baby”, tornou-se um clássico cabo-verdiano.

Após a sua participação de destaque na colectânea africana "Where We Come From", da EMPIRE, é uma tournée europeia esgotada - “7 SEAS”, June continua a trabalhar incessantemente. "Casa Mira Mar é mais um passo nesta carreira ascendente de June Freedom, que promete continuar a surpreender".