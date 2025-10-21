​Alcides Morais leva o projecto “À Volta do Barro” à Holanda

O mestre oleiro Alcides Morais, conhecido como Txita do Rabil, está na fase internacional do projecto “À Volta do Barro”, que decorre em Roterdão, Holanda, entre 20 e 26 de Outubro.

Numa publicação na rede social, a Câmara Municipal da Boa Vista informa que, durante a missão, Alcides Morais irá realizar oficinas de cerâmica destinadas à comunidade cabo-verdiana residente na cidade, assim como a jovens e adultos de diferentes origens. “O objectivo é promover a transmissão dos saberes tradicionais, o diálogo intercultural e a valorização da arte cerâmica da Boa Vista”.

Segundo a mesma fonte, as oficinas integram a programação do projecto “À Volta do Barro”, uma iniciativa de cooperação cultural entre a artista luso-holandesa Anna Nunes e a Câmara Municipal da Boa Vista, que teve início em Março de 2025, na ilha da Boa Vista.

A mesma fonte acrescenta que o projecto envolveu uma residência artística no Rabil, com a apresentação das peças na exposição “Aflorar: Terra em Memória”, realizada em Lisboa em Junho, e que contou com a presença do Presidente da República de Cabo Verde e da Directora do Centro de Artes e Cultura (CAC).

Em Roterdão, Alcides Morais partilhará técnicas ancestrais e experiências criativas, representando a história e identidade da Boa Vista, e contribuindo para a projecção internacional da cerâmica tradicional cabo-verdiana.

A vereadora da Cultura e Economia Criativa, Nádia Santos, acompanha a missão, que inclui visitas a espaços culturais relevantes, como o Verhalenhuis Belvédère, o FENIX Museum of Migration, a Casa Tibérias e o Monumento Alex da Silva.

Esta acção reforça a cooperação cultural e a valorização da tradição cerâmica da Boa Vista, promovendo novas parcerias artísticas e institucionais, e a recolha de boas práticas para o sector criativo local.