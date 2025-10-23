​Albertino Évora convidado do “Concertos de Bolso” do Banco Interatlântico

O artista Albertino Évora é o próximo convidado do “Concertos de Bolso” do Banco Interatlântico, agendado para esta sexta-feira, 24, na cidade da Praia.

Segundo o Banco Interatlântico, Albertino Évora vai subir ao palco do Auditório Interatlântico em mais uma sessão do “Concertos de Bolso”, para levar a sua potente voz.

“Com o baixo como instrumento de eleição e uma voz ímpar Albertino Miranda tem conquistado o público desde a década de 80 e pisado vários palcos internacionais, inclusive o mítico Zénith, em Paris, ao lado de Cesária Évora”, realça.

A entrada no “Concertos de Bolso” é gratuita, mas o bilhete deve ser levantado na Recepção da Sede do Banco Interatlântico (Chã de Areia) até às 12h00 do dia 24 de Outubro.

De acordo com o caboverdeamusica.online, Albertino foi um dos vários rapazes que, vivendo na cidade da Praia nos anos 1980, passou pela experiência musical de Abel Djassi.

“Inicialmente como vocalista, e alguns anos depois, já com alguma experiência no baixo, passou a tocar este instrumento no grupo, quando numa das várias mudanças dos seus membros, faltou Djinho Barbosa, que sairá para continuar os estudos no estrangeiro”, indica.

O caboverdeamusica.online cita que Albertino provém de uma família musical, é filho do compositor Bilocas e do seu irmão Sap e também cantor. “Dono de uma voz potente e um estilo de canto que proporciona todas as possibilidades de evidenciá-la”.