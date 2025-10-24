​Curta-metragem “A Carga”, de Igor Varela, exibida em Portugal

A curta-metragem "A Carga" do realizador cabo-verdiano Igor Varela, será exibida este sábado, 25, no Centro Cultural de Cabo Verde em Portugal.

Segundo uma nota enviada, "A Carga" é um drama psicológico que acompanha dois jovens que se veem envolvidos numa situação limite, onde um golpe de sorte se transforma no seu pior pesadelo, acabando por se ver envolvidos no tráfico de droga, acreditando que essa pode ser a oportunidade para mudarem de vida.

“Ao longo da história, é possível perceber como a ambição, a necessidade e as pressões sociais podem influenciar a tomada de decisões que acabam por colocar em causa a amizade, a confiança e, até, os próprios valores”, conta.

A mesma fonte sublinha que o filme aborda temas muito actuais, como a ilusão de uma vida fácil, as consequências das más escolhas e as mentiras que os jovens acabam por contar a si próprios para justificar certos caminhos.

Conforme o mesmo documento, para além da questão social, "A Carga" também explora o lado emocional e íntimo das relações, a dignidade, o amor e a forma como a lealdade é testada quando há dinheiro e perigo envolvidos. “Temas como coragem, lealdade e as consequências das escolhas num momento decisivo são centrais na trama.

O filme mistura tensão emocional e dilemas morais, explorando o limite entre a confiança e a traição”.

Igor Varela é realizador, actor, escritor e modelo, nasceu na Ilha de Santiago e vive actualmente em Portugal. Através da arte, procura dar voz à sociedade e, em especial, ao povo afrodescendente, explorando histórias que refletem identidade, pertença e resistência.

Co-realizou e interpretou a curta-metragem "A Carga", que aborda temas como a juventude, as escolhas e o impacto das circunstâncias sociais.

Igor Varela está no último ano da licenciatura em Teatro e Cinema na escola In Impetus e continua a desenvolver projetos que unem cinema, moda e escrita como formas de expressão e afirmação cultural.