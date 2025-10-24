Seixal recebe teatro com jeitinho cabo-verdiano

​Sobe este domingo de manhã ao palco do Cinema S. Vicente, em Paio Pires, Seixal (Portugal), o espectáculo “Bela Mundo”, produção do Colectivo Teatral Saraci. A peça usa o teatro de marionetas para falar de imigração, diversidade e aceitação.

Em entrevista à Rádio Morabeza, Janaína Alves, autora, explica que a iniciativa nasce do desejo de falar com as crianças sobre o fenómeno da imigração, fazendo-o de forma leve e poética.

“Retrata a história de uma menina cabo-verdiana que chega a Lisboa e, no prédio onde vive, encontra em cada andar uma personagem com uma nacionalidade diferente. Ela vem no meio de uma imigração e, muitas vezes, as imigrações familiares acontecem e as crianças não têm opção, têm de ir para acompanhar os pais. Ela conhece outras crianças que também passaram por essa imigração. Elas vão-se encontrando e vão-se descobrindo nos contos, nas histórias”, explica.

Segundo Janaína Alves, a proposta é promover empatia e diálogo entre culturas.

“O teatro tem esse poder de aproximar as pessoas e de desmistificar encontros culturais. Queremos diminuir o máximo possível a xenofobia, o racismo e os preconceitos, e mostrar que as crianças não devem ter medo de se conhecer, de fazer perguntas e de descobrir o mundo”, afirma.

A participação da cantora cabo-verdiana Nancy Vieira, que se estreia como atriz e narradora, segundo Janaína Alves, é um dos grandes destaques do projecto.

“Ela entra no espectáculo como uma actriz, como uma contadora de histórias espetacular, uma narradora incrível. É um grande desafio, e nós fizemos o convite a ela, e ela ficou logo muito encantada e aceitou fazer parte”, destaca.

A peça, com encenação de João Branco, conta ainda com a participação de Matizia Rocha, que se aventura pela primeira vez no teatro infantil e na manipulação de marionetas. A música original é de Pedro Branco.

“Bela Mundo” é a quinta criação do Saraci Colectivo Teatral.

O Colectivo Saraci, fundado por artistas cabo-verdianos residentes em Portugal, prepara-se para participar este ano no Festival Mindelact, que acontece em Novembro, com “Cabral Corpo”, em comemoração dos 50 anos da independência de Cabo Verde.