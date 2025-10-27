​Neuza de Pina lança novo single “Nós Rikeza”

A cantora e compositora Neuza de Pina lançou na passada sexta-feira, 24, em todas as plataformas digitais, o seu mais novo single intitulado “Nós Rikeza”.

Segundo uma nota da produtora Harmonia, o tema “Nós Rikeza” é da autoria do músico e compositor João de Sousa da Veiga, e é uma celebração da diversidade cultural de Cabo Verde.

Na mesma nota, Neuza de Pina explica que a decisão de gravar essa música prende-se pela letra, que fala de Cabo Verde, e pelo ritmo, uma combinação perfeita daquilo com que tem habituado seus fãs e que se tornou sua marca pessoal.

“É uma música que mostra gratidão e fala muita verdade sobre Cabo Verde, um país pobre, mas rico em cultura”, afirma Neuza.

A mesma fonte acrescenta que a composição em si é um convite para celebrar e valorizar as nossas raízes e orgulhar-se da nossa identidade cultural. “É mais um filho que descreve sua terra e acredito que todos os cabo-verdianos têm orgulho imenso de fazer parte dessa nação, que muito tem a nos oferecer ainda”.

A cantora defende que, apesar da música tradicional e o mercado nesse gênero serem desafiadores, continua firme no seu propósito de divulgar o que é da terra e de raiz. “Por amor a Cabo Verde e aos cabo-verdianos pelo mundo.”

A mesma fonte frisou que o videoclipe de “Nós Rikeza” foi gravado nas ilhas de Cabo Verde, principalmente em Cidade Velha, o berço da Cabo-verdianidade e hoje classificado como Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO. O arranjo musical mais uma vez esteve a cargo do músico Kim Alves.