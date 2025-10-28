​Porto Novo recebe edição 2025 da Grande Feira do Livro de Cabo Verde

A iniciativa que tem como tema “Diálogos Literários” é promovida pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), através do Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Novo.
Numa publicação na rede social, o Instituto da Biblioteca Nacional destaca que esta celebração literária se afirma como uma iniciativa estratégica para o desenvolvimento local, promovendo o diálogo e o envolvimento da comunidade na construção de uma sociedade mais informada e participativa.
Promovida pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), através da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, em parceria com o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, a feira visa dinamizar o mercado livreiro e facilitar o acesso ao livro.
A Grande Feira do Livro integra a programação oficial das comemorações dos 50 anos da Independência de Cabo Verde e conta com o apoio do Governo de Portugal.
A segunda edição da Grande Feira de Livro de Cabo Verde foi inaugurada em Julho deste ano na cidade da Praia, onde foram realizadas várias actividades como conferências, lançamento de livros, palestras e debates com especialistas e escritores e feira de livros com um vasto acervo de diferentes géneros literários.