Cultura

​Porto Novo recebe edição 2025 da Grande Feira do Livro de Cabo Verde

PorDulcina Mendes,28 out 2025 14:16

O município de Porto Novo, na ilha de Santo Antão, será o palco, de 29 a 31 deste mês, da edição 2025 da Grande Feira do Livro de Cabo Verde. O evento vai decorrer na Aldeia Cultural, e reunirá autores, leitores e agentes culturais, num espaço de partilha e promoção da literatura cabo-verdiana.

A iniciativa que tem como tema “Diálogos Literários” é promovida pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), através do Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Novo. 

Numa publicação na rede social, o Instituto da Biblioteca Nacional destaca que esta celebração literária se afirma como uma iniciativa estratégica para o desenvolvimento local, promovendo o diálogo e o envolvimento da comunidade na construção de uma sociedade mais informada e participativa.

Promovida pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), através da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, em parceria com o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, a feira visa dinamizar o mercado livreiro e facilitar o acesso ao livro.

A Grande Feira do Livro integra a programação oficial das comemorações dos 50 anos da Independência de Cabo Verde e conta com o apoio do Governo de Portugal.

A segunda edição da Grande Feira de Livro de Cabo Verde foi inaugurada em Julho deste ano na cidade da Praia, onde foram realizadas várias actividades como conferências, lançamento de livros, palestras e debates com especialistas e escritores e feira de livros com um vasto acervo de diferentes géneros literários.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Grande Feira do Livro de Cabo Verde Porto Novo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas

Autoria:Dulcina Mendes,28 out 2025 14:16

Editado porAndre Amaral  em  28 out 2025 14:18

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.