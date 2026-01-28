Edição 1261

O processo de reversão dos terrenos da praia da Gamboa faz a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

O Governo, através do ministro das Finanças, Olavo Correia, afirmou esta terça-feira, 27, em Santo Antão, que a Câmara Municipal da Praia não é parte integrante do processo de concessão do Ilhéu de Santa Maria e da zona da Gamboa à empresa MLD Cabo Verde Entretenimento S.A., recentemente revertido pelo Executivo. Autarca da Praia tinha dito ser “incompreensível” que a decisão tenha sido tomada sem participação da Câmara da capital.

Também em destaque está a entrevista com Herménio Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de São Miguel.

Em conversa com o Expresso das Ilhas o autarca daquele município do interior de Santiago defende uma aposta clara na modernização administrativa e na transformação digital como caminho essencial para os municípios cabo-verdianos. Herménio Fernandes faz igualmente um balanço da última década de governação municipal e lamenta o chumbo da reforma do regime financeiro. Sobre São Miguel, onde cumpre o terceiro mandato, avalia a política de acesso às terras implementada como um "exemplo no país". O município, acredita, está no "seu melhor momento", com um conjunto de projectos e obras que no espaço de meio ano o vão transformar completamente. E sobre as expectativas pessoais em ano de eleições, garante: "estou de pés bem fincados na Câmara".

Novidades em torno do ‘caso Amadeu Oliveira’ também merecem destaque de capa.

O Procurador-Geral da República, Luís Landim, tinha pedido, ao Tribunal Constitucional, a fiscalização abstracta e sucessiva da Resolução da Assembleia Nacional que criava a Comissão Parlamentar de Inquérito para fiscalizar “a eventual violação de deveres funcionais” por Amadeu Oliveira enquanto este foi Deputado à Assembleia Nacional eleito pela UCID entre Maio de 2021 e Dezembro de 2024. O Tribunal Constitucional optou, para já, por não suspender a CPI.

Retomamos o tema que fez manchete na edição da semana passada.

Nesta segunda parte de ‘A outra face da luta na Guiné’ abordamos a relação de Amílcar Cabral com a Checoslováquia e a União Soviética.

Em meados da década de 1960, os soviéticos tinham desenvolvido uma relação próxima com Cabral. Moscovo estava empenhada em facilitar uma vitória militar na Guiné-Bissau e continuou a fornecer armas cada vez mais sofisticadas, treino e dinheiro ao PAIGC. Como os conselheiros militares queriam garantir a vitória, surgiram intensos desentendimentos sobre a estratégia de guerrilha. Embora muitos detalhes dessas discussões ainda não estejam claros, conselheiros soviéticos, checos e cubanos partilhavam críticas à estratégia militar de Cabral.

Em São Vicente damos destaque à inauguração do Hotel Four Points que marca a estreia do Grupo Marriott em Cabo Verde. Cinco anos depois do lançamento da primeira pedra, o hotel em São Vicente abre portas esta quarta-feira. Empresários e operadores estão optimistas, mas alertam para a necessidade de se investir em infra-estruturas e na retenção de mão-de-obra qualificada.

Destaque ainda para a produção de queijo em Cabo Verde.

Com pequenas variações, a tradição queijeira procura manter-se em ilhas como Santo Antão, Fogo e Maio. No entanto, a escassez de pasto mais as dificuldades de transporte, sobretudo no Fogo e no Maio, pesam sobre a produção. Em Santo Antão, onde a procura supera actualmente a capacidade produtiva, a falta de pastagens suficientes limita a oferta.

Na Cultura o destaque vai para a conferência “O Livro e a Liberdade de Expressão” que celebra a complexidade criativa do livro em Cabo Verde.

Em entrevista ao Expresso das Ilhas o Administrador da Livraria Pedro Cardoso (LPC), Mário Silva, explica que esta conferência celebra a complexidade criativa do livro em Cabo Verde, explorando a liberdade de expressão como fenómeno artístico que vai além do texto e integra fotografia, design, artes plásticas e biografia, num debate que perscruta direitos autorais, construção da liberdade e as políticas culturais do país.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Ilhéu de Santa Maria: a coragem venceu a inércia’ escrito por Luís Carlos Silva; ‘Alvíssaras: O Princípio do Fim da Letargia da Praia da Gamboa!’, da autoria de Eduardo Cardoso; e ‘Jaspers e o Sentido da Filosofia’, escrito por Carlos Bellino Sacadura.