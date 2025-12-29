​Cremilda Medina e Neusa de Pina apresentam concerto na Praia em 2026

As cantoras Cremilda Medina e Neusa de Pina têm agendados concertos na Cidade da Praia, no próximo ano, no Auditório Nacional Jorge Barbosa.

O concerto de Cremilda Medina terá lugar no dia 28 de Fevereiro e o de Neusa de Pina no dia 28 de Abril.

Os espectáculos foram anunciados, pela organização, depois do concerto de Dudu Araújo, que teve lugar no dia 19 deste mês, no Auditório Nacional Jorge Barbosa.

Sobre o concerto de Dudu, a organização agradeceu o empenho, apoio e dedicação, que considera que foram essenciais para o sucesso deste momento cultural de grande.

“Graças ao esforço conjunto de parceiros, equipe técnica, artistas, patrocinadores e público, foi possível proporcionar uma experiência memorável, digna do talento apresentado no palco”, ressalta.

A organização espera contar com a mesma confiança e apoio para poderem seguir e promover os eventos de grande renome, “que valorizam a nossa cultura e enriquecem o cenário artístico nacional”.